Final BSNC 2019 dan Kejurnas Slalom U-23 Digelar Berbarengan

PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar dua hajatan babak final di kawasan eks Taman Ria Senayan, Jakarta, Sabtu (7/12) malam. Keduanya ialah Brio Saturday Night Challenge 2019 (BSNC) dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Slalom U-23.

Sambil bermalam mingguan, sekitar puluhan pengguna All New Honda Brio hadir di ajang BSNC tanpa dipungut biaya sama sekali. Mereka menguji keterampilan slalom demi memperebutkan gelar juara The Ultimate Break the Limit.

"Peserta final Honda Brio Saturday Night Challenge 2019 di Jakarta paling banyak. Tercatat 90 starter," ucap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy. Sebelumnya, BSNC berlangsung di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Yusak mengakui final BSNC melebihi ekspektasinya. "Kita ketahui All New Brio diperkenalkan pada 2018. Model ini sangat laris, terbukti dari tingginya angka komunitas penggunanya di setiap kota yang kami kunjungi," terangnya.

Communication Strategy Manager HPM Adhi Parama Sugarda menambahkan, akumulasi peserta secara keseluruhan di semua seri mencapai 233 orang.

"Penentuan juara di ajang ini menggunakan format bracket time terdiri atas lima kelas. Ada kategori Break the Limit khusus peserta kelas dengan torehan waktu di bawah 21,999 detik, 22 detik, 24 detik, 26 detik, dan 28 detik," ujar Adhi.

Di seri final itu, Auddi RG menjadi juara sekaligus memecahkan rekor waktu tercepat di sepanjang lomba dengan catatan waktu 18,004 detik.

Dengan raihan tersebut, Auddi berhak keluar sebagai juara di seri keempat untuk kategori Break the Limit.

Selain menjadi juara di seri final itu, Auddi RG sekaligus keluar sebagai juara di kategori The Ultimate Brake the Limit yang mempertarungkan juara-juara dari seri sebelumnya. Di kelas ini, Auddi mencatat waktu tercepat, yaitu 18,396 detik, mengungguli Rinaldo SA, Abghi Razandi, dan Toti Utomo.

Pada Kejurnas Slalom U-23, para peserta juga bermanuver menggunakan All New Brio. Mereka memperebutkan gelar juara nasional di tiga kategori, yakni Kejuaraan Umum U-23, Kejuaraan Wanita U-23, dan Kejuaraan Tim Provinsi. Terdapat pula kategori yang pertama kali ada di babak final, yaitu Kejuaraan Tandem Provinsi.

Pada babak final, terdapat 45 peserta dari 12 provinsi yang berlaga. Yusak mengatakan, babak final Kejurnas Slalom U-23 merupakan ajang paling dinanti para atlet muda slalom di Indonesia.

"Mereka terlihat antusias untuk memperebutkan gelar juara nasional. HPM bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) berharap dapat terus membantu perkembangan dunia balap slalom menggunakan All New Honda Brio," pungkasnya. (*/S-3)