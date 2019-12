Rayakan Dua Dekade Bermusik, Mocca Gelar Konser

MOCCA, grup band asal Bandung, akan menggelar konser bertajuk Mocca's 20th Anniversary Concert: You and Me Against the World guna merayakan 20 tahun berdirinya band tersebut.

Pemilihan tanggal 20 Desember juga disesuaikan dengan usia band tersebut.

Konser yang dipersembahkan kiosMusic Now Playing akan digelar di Studio Palem, Jl. Flamboyan N.10, Duren Tiga, Jakarta.

"Mocca's 20th Anniversary Concert: You and Me Against the World untuk merayakan kebersamaan. Semoga konser ini dapat menjadi landmark yang bagus untuk perjalanan musik Mocca, dan kami tidak bisa berjalan sejauh ini tanpa dukungan teman-teman semua," ungkap Riko Prayitno, gitaris Mocca, dalam siaran resmi.

Mocca akan tampil menyapa penggemar dengan pilihan lagu-lagunya yang menggambarkan perjalanan mereka selama 20 tahun bermusik.

Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Achmad 'Toma' Pratama (bas), dan Indra Massad (drum) juga mengajak beberapa musisi yang mengisi album You and Me Against the World: A Tribute to Mocca untuk tampil bersama di konser ini, di antaranya Mustache and Beard, Kelas Mocca, dan NonaRia.

"Lagu-lagu yang sudah direkam dalam album tersebut akan ditampilkan secara langsung di konser ini," kata Indra Massad sang drummer.

Indra berharap semua pendengar Mocca sejak album My Diary (2002) sampai dengan album Lima (2018) dapat hadir dan merasakan perjalanan karya-karya Mocca yang sudah dimulai sejak 1999.

"Mari bersuka cita dengan karya lama sampai karya terbaru Mocca, ditambah lagi bisa merasakan kesegaran karya Mocca yang dibawakan oleh musisi-musisi muda berbakat dan berbahaya," katanya.

Tiket konser dijual dengan harga Rp200.000 di kiosmusic.com

Djody Harkat, Product Manager kiosmusic.com mengatakan, dalam semarak perayaan 20 tahun karier bermusik, konser ini merupakan perayaan kebersamaan Mocca dengan seluruh penggemarnya.

"Lagu-lagu Mocca yang evergreen akan menemanimu selalu, seperti teman sejati," kata Djody. (OL-2)