Blibli.com Raih Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi

BLIBLI.com menjadi e-commerce pertama yang meraih ISO/IEC 27001:2013. Peresmian itu disaksikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat British Standard Institution (BSI) memberikan Sertifikat ISO/IEC 27001:2013 kepada Blibli.com.

Sertifikasi itu menunjukkan bahwa Blibli.com telah memenuhi keseluruhan standar terkait sistem manajemen keamanan informasi dalam mengoperasikan bisnis e-commerce.

Vice President of Infrastructure and Technical Support Blibli.com Ongkowijoyo mengatakan Blibli.com memperoleh ISO/IEC 27001:2013 karena telah menerapkan berbagai strategi, termasuk di bidang arsitektur IT dan application programming interface (API), untuk memastikan ketahanan Blibli.com pada keamanan data, baik korporat maupun pelanggan.

“Melalui standarisasi ini, Blibli.com juga ingin semakin meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder dalam industri e-commerce, mulai dari pelaku bisnis hingga pelanggan, akan pentingnya mengutamakan keamanan data, bukan saja data para pelanggan namun juga korporat,” ungkap Ongkowijoyo.

Baca juga: OJK Terus Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

Managing Director BSI Indonesia Erna Damayanty mengatakan Standar ISO/IEC 270001 pada awalnya merupakan British Standard 7799 yang diadopsi menjadi standard ISO yang telah diakui 164 negara di dunia.

Sertifikat ISO/IEC 27001 yang diberikan kepada Blibli.com diterbitkan British Standard Institution yang merupakan creator dari standard ISO/IEC 27001 ini dan memiliki akreditasi internasional. Persyaratan standar ISO/IEC 27001 ini sangat ketat. Proses yang dilalui untuk mendapatkannya juga cukup sulit dan panjang.

“Blibli.com telah mendapat sertifikat ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi setelah melalui proses audit yang menyeluruh. Berhasilnya Blibli.com dalam mendapatkan sertifikat menandakan e-commerce tersebut telah memperhatikan keamanan data, baik yang menjadi milik korporat dan para pelanggan,” kata Erna.

Erna menekankan standarisasi manajemen sistem keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 ini sangat penting bagi pelaku industri e-commerce.

Dengan memiliki sertifikat standar manajemen sistem keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 yang diakui dunia, pelanggan dapat semakin yakin dan nyaman untuk berbelanja di Blibli.com.

Selain ISO/IEC 27001:2013, Blibli.com juga mendapatkan skor tertinggi di Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari BSSN.

Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Perdagangan Berbasis Elektronik BSSN Intan Rahayu mengungkapkan, “Indeks KAMI adalah alat untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan keamanan informasi pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). BSSN menyelenggarakan Asesmen Indeks KAMI dalam rangka mempersiapkan PSE untuk memenuhi persyaratan pada Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis SNI ISO:IEC 27001:2013.”

“PSE yang berhasil memperoleh hasil asesmen Indeks KAMI dengan skor tinggi dan berpredikat Baik atau Cukup, adalah PSE yang telah memenuhi kriteria terkait tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan aspek teknologi keamanan informasi, PSE ini juga berhak mendapatkan sertifikat Indeks KAMI selama 1 tahun.” lanjut Intan.

“Hal ini dibuktikan Blibli.com yang telah memperoleh Sertifikat Indeks KAMI pada 2018, dalam jangka waktu 1 tahun telah memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikat ISO 27001:2013. Harapan BSSN agar PSE lain, khususnya PSE E-commerce, juga dapat melakukan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan tersertifikasi ISO 27001” lanjut Intan.

Keamanan siber menjadi tantangan di industri digital Indonesia. Ancaman siber bisa menyasar perusahaan penyedia produk atau jasa digital dengan tujuan mendisrupsi pengoperasian bisnis.

Selain itu, ancaman siber juga bisa bertujuan untuk mengakses data para pengguna produk atau jasa digital tersebut untuk mencuri identitas atau menjual identitas para pengguna ke pihak ketiga.

Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 dan skor tertinggi di Indeks KAMI yang diraih Blibli.com sejalan dengan komitmennya dalam mengutamakan kepuasan pelanggan, salah satunya adalah keamanan bertransaksi di platform Blibli.com. (RO/OL-2)