Tebak-Tebak Jati Diri Daniel

Bagi para pecinta film genre thriller, ada film misteri berjudul Daniel Isn't Real yang khusus tayang secara eksklusif dan gratis di seluruh platform Mola TV mulai 10 Desember 2019.

Film garapan sutradara Adam Egypt Mortimer ini dibintangi Patrick Schwarzenegger, Miles Robbins, Sasha Lane, Hannah Marks, dan Mary Stuart Masterson dan telah rilis di Amerika Serikat pada 6 Desember lalu.

Film berdurasi 96 menit ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa baru bernama Luke (Miles Robbins) yang bermasalah di perguruan tinggi dan memiliki trauma keluarga. Untuk membantunya mengatasi masalah, Luke disarankan oleh terapisnya untuk 'menghidupkan' kembali teman imajiner masa kecilnya, Daniel (Patrick Schwarzenegger).

Dengan kepribadian Daniel yang lebih percaya diri, ia membantu Luke untuk menyelesaikan masalah dan mencapai keinginannya.

Ketegangan mulai muncul ketika Daniel --seperti dapat diduga sebelumnya-- berubah menjadi sosok yang psikopat. Menakutkan dan berusaha untuk menghancurkan pikiran Luke. Luke mulai mempertanyakan kenyataan, dan sulit untuk mengendalikan pikiran dan jiwanya sendiri.

Jika merasa familier dengan nama belakang kedua pemeran utama, bisa jadi tebakan Anda benar. Miles Robins ialah putra Tim Robbins dan Susan Sarandon, sementara Patrick Patrick Schwarzenegger, well, putra Arnold Schwarzenegger dan Maria Shriver.

Terlepas dari nama besar yang mereka sandang, keduanya dapat menampilkan akting yang cukup solid, dalam konteks believable, dalam film ini --yang memang bukan film pertama mereka-- dan punya prospek untuk keluar dari bayang-bayang orang tua mereka kelak. Meski film ini tampaknya tidak akan menjadi pelontar mereka ke jajaran A Hollywood, Daniel Isn't real akan menjadi jejak rekam yang positif.

Film ini pun lumayan menarik untuk disimak penggemar thriller/horror karena kendati awalnya menampilkan plot yang mudah ditebak, ia kemudian akan membawa penonton untuk mempertanyakan jati diri Daniel. Apakah ia memang 'buah' pikiran Luke, atau sebenarnya ia iblis yang menyamar?

Naskah yang ditulis Mortimer bersama Brian DeLeeuw yang diadaptasi dari novel berjudul In This Way I Was Saved karya DeLeeuw ini diproduseri oleh Elijah Wood, Daniel Noah, Josh C. Waller, dan Lisa Whalen.

Film ini juga sempat masuk ke beberapa nominasi dan menyabet banyak penghargaan di sejumlah festival, seperti Horror Feature Competition dalam kategori Best Feature dan Sutradara Terbaik di Brooklyn Horror Film Festival (2019), Bucheon Choice Award dalam kategori Sutradara Terbaik dan nominasi Best Feature Film di Bucheon International Fantastic Film Festival (2019), juga Aktor Terbaik dan nominasi Official Fantastic Competition dalam kategori Best Motion Picture di Sitges - Catalonian International Film Festival 2019.

Perwakilan Mola TV Mirwan Suwarso mengatakan film Daniel Isn't Real merupakan film box office Amerika yang tidak tayang di bioskop-bioskop Indonesia dan hanya tersaji secara eksklusif di Mola TV. Dia berharap hadirnya film Daniel Isn't Real ini dapat menjadi salah satu pilihan bagi para pecinta film genre thriller di Indonesia.

"Setiap bulannya, Mola TV akan merilis dua film Hollywood berkualitas yang telah dikurasi secara selektif dan para pengguna Mola TV dapat menyaksikan tayangan eksklusif ini secara gratis melalui aplikasi Mola TV maupun perangkat Mola Polytron (Mola Polytron Streaming Box dan Mola Polytron Smart TV)," ujar Mirwan, di Jakarta, Selasa (10/12). (M-2)