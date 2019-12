Auto2000 Balikpapan Raih Penghargaan Best Innovation

AUTO2000 Balikpapan meraih penghargaan prestisius berupa predikat Best Innovation pada gelaran National Kaizen & Innovation Marathon (NKIM) 2019 dari PT Toyota-Astra Motor (TAM) dengan mengalahkan 13 nominasi dari dealer resmi Toyota lainnya di seluruh Indonesia.

Kolaborasi yang dilakukan oleh tiga cabang Auto2000 yang berada di area Balikpapan memang pantas diberikan apresiasi. Di kawasan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ini, banyak sekali konsumen dari perusahaan besar (fleet) karena luasnya usaha perkebunan dan pertambangan.

Konsumen fleet butuh layanan berbeda dari pelanggan biasa karena tingkat mobilitas yang tinggi dengan jumlah armada yang bergerak sangat besar. Setiap waktu yang terbuang percuma akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar lantaran menurunnya produktivitas.

Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem yang mumpuni sehingga dapat memberikan layanan prima pada pelanggan perusahaan. Auto2000 Balikpapan menyajikan buah dari filosofi continuous improvement pada customer fleet dengan memberikan dukungan dari sisi aftersales.

Dengan mengupayakan sistem servis dan perbaikan mobil berbasis teknologi informasi, pelanggan perusahaan memperoleh kemudahan dan kenyamanan layanan perawatan kendaraan operasional karena dapat mengatur waktu servis sesuai kebutuhan. Namun, tidak sampai mengganggu jadwal servis berkala yang dapat menurunkan performa mobil. Termasuk kemudahan dari adanya layanan perbaikan bodi dan cat yang sangat membantu karena dapat melakukan perbaikan langsung di area perusahaan tanpa perlu bertandang ke fasilitas BP Auto2000.

Apalagi rata-rata, lokasi customer fleet terbilang jauh dari bengkel resmi Auto2000 dengan medan jalan yang tidak ringan.

Inovasi layanan yang dikembangkan oleh 3 cabang Auto2000 di kota Balikpapan tersebut terbukti efektif mengurangi waktu tunggu sehingga membantu pelanggan tetap dapat menggunakan waktunya yang berharga secara produktif.

Menariknya, fasilitas BP Auto2000 Balikpapan juga memiliki inovasi teknik Ovenless untuk perbaikan kendaraan. Ovenless melakukan perbaikan bodi mobil dengan bahan cat paling mutakhir tanpa proses oven sehingga proses kerja bisa lebih cepat selesai.

Semangat kaizen memang telah mendarah daging di dalam team Auto2000 Balikpapan. Sebelumnya, mereka telah mendapatkan beragam penghargaan seperti juara 1 Regional Kaizen Innovation Marathon Best Kaizen 2016, Juara 1 Regional Kaizen Innovation Marathon (NKIM) Best Kaizen 2017, dan Juara Umum Innovasi2000. serta NKIM Best Innovation 2018.

Operation Manager Auto2000 Wilayah Kalimantan & Bali, Royen Bonggal menyatakan Auto2000 ingin selalu menyajikan layanan prima di era yang bergerak cepat dan dinamis sekarang ini. Baik kepada konsumen pribadi maupun fleet, baik untuk urusan sales dan aftersales agar dapat memberikan kepuasan pelanggan.

Salah satu caranya, lanjut Royen, adalah dengan melakukan pengembangan inovasi layanan kepada konsumen dengan mempertimbangkan tuntutan spesifik di masing-masing cabang. "Perjuangan ini berbuah manis dengan diberikannya penghargaan kepada cabang Auto2000 di kota Balikpapan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan perusahaan. Ini sejalan dengan konsep layanan kami yakni 'Auto2000 Lebih' dengan tagline 'Urusan Toyota Lebih Mudah'," jelas Royen Bonggal, Operation Manager Auto2000 Wilayah Kalimantan & Bali, melalui rilis, pada Selasa (10/12). (S-1)