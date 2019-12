Pelantun It must have been love Wafat di Usia 61 tahun

VOKALIS duet pop Swedia Roxette, Marie Fredriksson, yang menjadi terkenal di tahun 1990-an dengan lagu-lagu hit seperti "It Must have been love" telah meninggal dalam usia 61 tahun setelah lama berjuang melawan kanker, kata manajernya Selasa (10/12).

Fredriksson telah didiagnosis pada tahun 2002 dengan tumor otak yang parah. Namun ia memutuskan kembali berkarya di studio pada tahun 2010.

Namun enam tahun kemudian, dokternya menyarankannya untuk berhenti tur dan istirahat.

"Dengan sangat sedih kami harus mengumumkan bahwa Marie Fredriksson dari Roxette telah meninggal pada pagi hari tanggal 9 Desember, setelah pertempuran selama 17 tahun dengan kanker," kata Dimberg Jernberg Management dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP.

Roxette, dibentuk pada tahun 1986 oleh Fredriksson dan gitaris Per Gessle, menjual lebih dari 80 juta album di seluruh dunia.

"Anda adalah seorang musisi yang luar biasa, seorang ahli suara, seorang pemain yang luar biasa. Terima kasih telah melukis lagu-lagu hitam dan putih saya dalam warna yang paling indah," kata Gessle setelah kematian rekannya tersebut.

Duo Roxette mencetak hits termasuk "Listen to your heart" dan "The Look".

Lagu balada mereka "It must have been love" ditampilkan dalam soundtrack Hollywood rom-com "Pretty Woman" yang dibintangi Richard Gere dan Julia Roberts. (A-4)