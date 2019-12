Dominasi Golden Globes, 4 Film Netflix Kandidat Best Picture

Layanan streaming Netflix membuat sejarah dengan masuk ke nominasi Best Picture untuk pertama kalinya di Golden Globes 2020. Bahkan, penyedia layanan streaming ini mendapatkan empat nominasi untuk Best Motion Picture.

"Marriage Story," "The Two Popes", dan "The Irishman" dinominasikan untuk kategori drama. Sementara itu, "Dolemite is My Name" mendapat masuk pada kategori musikal atau komedi.

Marriage Story garapan Noah Baumbach mendapat nominasi terbanyak pada Golden Globe Awards ke-77 ini dengan enam nominasi, diikuti The Irishman dan Once Upon a Time di Hollywood dengan masing-masing lima. Joker dan The Two Popes masing-masing mendapat empat nominasi.

Pada sesi televisi, Chernobyl, The Crown dan Unbelievable berada di puncak dengan empat nominasi. Diikuti dengan masing-masing tiga nominasi adalah Barry, Big Little Lies, Fleabag, Fosse / Verdon, The Kominsky Method, The Morning Show, dan Succession.

Secara total, Netflix masuk dalam 17 nominasi, terbanyak dari semua studio. HBO mengikuti tepat di belakangnya dengan 15 raihan nominasi.

Golden Globes merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh 90 orang dari Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Yang tentu saja menjadi ajang bergengsi dan diidamkan para sineas.

Dominasi Netflix tentu saja menandaskan perubahan lanskap Hollywood. Saat bioskop menolak keras jalur untuk produksi mereka, justru para kritikus telah menjangkau konten layanan streaming. Lebih tegas lagi, program televisi mereka, juga mendapat pengakuan dari HFPA. Program TV mereka yang masuk nominasi ialah "The Politician," "Unbelievable," "Russian Doll" dan "The Crown."

Sementara "When They See Us," dari kategori seri terbatas dan "Ozark" dari kategori drama keduanya menunjukkan telah dinominasikan untuk Emmy tahun ini dan membawa pulang piala. Seperti halnya dengan Emmy, HBO mengumpulkan nominasi untuk "Barry," "Big Little Lies," "Succession" dan "Chernobyl." Namun, yang absen dari nominasi Golden Globes tahun ini, ialah produksi terbaru HBO, "Watchmen."

"The Act" dari Hulu masuk dalam nominasi untuk kategori aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, tetapi tidak masuk dalam perebutan pada seksi film seri terbatas terbaik atau film televisi. Amazon Prime Video sekali lagi dinominasikan untuk "The Marvelous Mrs. Maisel" dan "Fleabag." Sementara, Apple TV Plus mendapatkan nominasi Golden Globe pertamanya untuk "The Morning Show."

"The Morning Show", yang dibintangi Jennifer Aniston dan Reesse Witherspoon merupakan satu dari empat pertunjukan yang dibuat Apple untuk layanan streaming-nya. "For All Man Kind," "Servant" dan "Dickinson" tidak masuk ke dalam daftar nominasi.

Disney mendominasi kategori animasi. Tiga dari total lima slot nominasi untuk "Toy Story 4," "Frozen II" dan "The Lion King." Adapun film "Missing Link" dan "How To Train Your Dragon: The Hidden World" melengkapi nominasi di kategori serupa.

Perhelatan Golden Globes 2020 rencananya akan digelar pada 6 Januari mendatang, di California, AS. (M-2)