Kolaborasi Tingkatkan Akses ke Layanan Dokter

PERUSAHAAN penyedia layanan kesehatan berbasis teknologi Good Doctor Technology Indonesia, bermitra dengan Grab, aplikasi serba bisa terkemuka di Asia Tenggara, meluncurkan solusi layanan kesehatan digital lengkap dalam satu platform Grab yang disebut GrabHealth powered by Good Doctor.

GrabHealth powered by Good Doctor merupakan solusi layanan kesehatan lengkap yang menyediakan tanya jawab kesehatan secara daring (online) dengan dokter-dokter profesional, e-commerce (perdagangan elektronik) untuk berbagai produk kesehatan & kebugaran serta berbagai konten mengenai kesehatan, kebugaran dan gaya hidup yang dikurasi oleh tim dokter.

Indonesia merupakan pasar pertama yang Grab meluncurkan layanan kesehatan digital di aplikasinya. Didukung oleh jangkauan geografis Grab yang luas di Indonesia, GrabHealth powered by Good Doctor hadir dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dokter dan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Head of Medical Management Good Doctor Technology Indonesia, dr. Adhiatma Gunawan, mengatakan,“Good Doctor Technology Indonesia memiliki visi untuk menyediakan ‘Satu Dokter untuk Satu Keluarga (One Doctor for One Family)’ di Indonesia.”

“Kami bekerja sama dengan Grab, platform online to offline (O2O) terkemuka di Asia Tenggara yang akan memungkinkan kami dalam menyediakan akses ke dokter dan spesialis bagi seluruh keluarga di Indonesia," jelas Adhiatma.

Sementara itu, President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata,mengatakan,“Kami percaya bahwa setiap orang berhak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.”

“Untuk itu sebagai bagian dari investasi Softbank senilai US$2 miliar yang diumumkan pada Juli lalu saat kunjungan kepada Presiden Jokowi, kami sangat senang meluncurkan GrabHealth powered by Good Doctor, sebagai upaya pertama kami untuk memberikan layanan kesehatan online,” papar Ridzki.

Salah satu prioritas layanan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah untuk mengimplementasikan Program Indonesia Sehat dengan fokus Pendekatan Keluarga, berdasarkan 12 indikator utama keluarga sehat.

Pada Juli 2019, Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah 0,18 atau 18%, yang berarti sebagian besar keluarga Indonesia masih tergolong tidak hidup sehat. Tantangan lain yang masih ada adalah distribusi tenaga profesional kesehatan yang tidak merata di seluruh negara, yang saat ini hanya 12 provinsi yang memiliki rasio sehat 1: 2500.

Selain itu, Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024[3] juga bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

“Kami menyadari, pada era digital seperti sekarang ini, inovasi terkait pelayanan kesehatan memang harus terus dilakukan dan ditingkatkan untuk membangun serta memperkuat ekosistem digital bidang kesehatan,” paparnya.

“Good Doctor telah menjadi mitra penting dari inisiatif ini melalui penandatanganan MoU kami bulan lalu selama Hari Kesehatan Nasional. Layanan kesehatan digital GrabHealth powered by Good Doctor merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang layanan kesehatan,” kata Agus.

“Pemanfaat teknologi bertujuan untuk mendorong upaya promotif dan preventif sehingga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mempromosikan gaya hidup sehat dan memperkuat upaya pencegahan yang pada akhirnya akan membantu pemerintah menurunkan biaya layanan kesehatan yang semakin tinggi di Indonesia saat ini,” jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, yang diwakili Nyoman Adhiarna, Plt Direktur Ekonomi Digital yang mewakili mengatakan, “Pada era digital 4.0 ini, tidak dapat dipungkiri segala aspek kehidupan kita berkaitan dengan teknologi”

“Dengan adanya layanan seperti GrabHealth powered by Good Doctor ini, diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap layanan dan informasi akurat yang disampaikan langsung dari para pakar kesehatan yaitu para dokter melalui aplikasi,” tambahnya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengatakan, dr. Daeng M. Faqih, S.H, M.H, mengatakan, “Kami mendukung kehadiran layanan kesehatan online GrabHealth powered by Good Doctor ini karena akan segera membuka akses yang lebih luas untuk layanan kesehatan dan secara langsung dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.” (OL-09)