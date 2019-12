Penulis Diary of a Wimpy Kid Dapat Penghargaan dari Prancis

JEFF Kinney, penulis buku bestseller Diary of a Wimpy Kid, Senin (9/12). meraih penghargaan Order of Arts and Letters dari pemerintah Prancis.

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang dimenangkan peraih Hadiah Nobel TS Eliot dan penyanyi legendaris Bono serta David Bowie.

Saat medali itu dipasangkan di dadanya, Kinney mengaku tidak pernah menyangka bukunya akan dicintai anak-anak dari berbagai penjuru dunia, terjual sebanyak lebih dari 200 juta kopi dan telah dibuat menjadi empat film.

Bahkan, Kinney mengatakan kisah petualangan bocah 12 tahun Gree Heffley itu awalnya diperuntukan bagi orang dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa sekolah mereka.

Namun, ternyata bocah kurus dan lemah itu malah sukses menjadi antihero bagi anak-anak dan remaja.

"Saya sebelumnya ingin menjadi kartunis surat kabar namun tidak berbakat," ujar Kinney.

"Namun, suatu hari, saya menyadari jika saya menggambar sesuai level saya--level anak usia 11 atau 12 tahun, itu bisa berhasil."

"Yang paling mengejutkan bagi saya adalah buku itu ada yang mau menerbitkan. Pasalnya, dengan format yang saya buat, saya tidak menyangka buku itu akan diterbitkan." imbuhnya.

"Saya awalnya menyangka Diary of a Wimpy Kid akan ditolaj. Karenanya, gila ketika kini buku itu telah diterjemahkan ke dalam 64 bahasa, termasuk Prancis," ungkap Kinney.

Sebanyak 3 juta kopi buku itu sukses terjual di Prancis.