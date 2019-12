Raihaanun, Sabet Citra untuk Pemeran Wanita Utama Terbaik

AKTRIS Siti Hafar Raihaanun Nabila atau lebih dikenal sebagai Raihaanun, 31, memenangi Piala Citra dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2019. Dia menyabet kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik.

"Terima kasih atas dukungan kepada saya selama ini. Semoga perfilman di Indonesia tetap maju dan tetap bervariasi," kata Raihaanun di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (8/12).

Kemenangan tersebut diperoleh Raihaanun melalui perannya sebagai May dalam film 27 Steps of May. Dia mengalahkan empat kandidat lainnya, yaitu Nirina Zubir (Keluarga Cemara), Sha Ine Febriyanti (Bumi Manusia), Sissy Priscillia (Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga), dan Zara JKT48 (Dua Garis Biru).

Lebih lanjut, perempuan berdarah Bugis-Minangkabau ini memaparkan harapannya atas kemenangan tersebut. Dia ingin film 27 Steps of May dapat menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. "Lewat kemenangan ini, saya berharap kekerasan terhadap wanita dimusnahkan di Bumi ini," tandasnya.

Film 27 Steps of May menjadi bagian dari proses pengawalan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Tempo hari, film ini menjadi materi diskusi yang melibatkan anggota DPR Komisi VIII yang membahas RUU PKS. (Medcom.id/H-3)