Shah Rukh Khan Tanggapi Pidato Aktor Terbaik FFI 2019

AKTOR Bollywood Shah Rukh Khan menanggapi pidato kemenangan aktor film 'Kucumbu Tubuh Indahku' Muhammad Khan di Festival Film Indonesia (FFI) 2019 Minggu (8/12) malam.

Dalam pidatonya di panggung saat menerima Piala Citra untuk kategori Aktor Terbaik, Khan mengungkapkan bahwa Shah Rukh Khan-lah yang mendorong ia untuk akhirnya terjun ke dunia akting.

Melalui laman Twitter-nya, Shah Rukh Khan mengucapkan selamat atas kemenangan Khan yang menjadi aktor terbaik di ajang itu. Dia juga berharap bisa bertemu secepatnya dengan Khan.

"Aku bahagia atas kesuksesanmu. Kita akan bertemu secepatnya. Semoga kamu hidup dengan baik dan tetap menjadi seorang aktor...& terima kasih untuk orang-orang yang memberitahu hal ini untuk kuketahui," cuit bintang dalam film 'Kabhi Khushi Kabhie Gham' itu, Senin (9/12).

Menanggapi cuitan Shah Rukh Khan itu, Muhammad Khan mengunggah sebuah video dengan wajah penuh haru dan mata berkaca-kaca.



Baca juga: Piala Citra 2019 Jadi Milik Aktor Pengidola Shakrukh Khan



"Terima kasih banyak Shahrukh Khan," ucapnya.

Muhammad Khan menyabet Piala Citra tahun ini setelah mengalahkan aktor-aktor lain yang jadi nomine, yakni Abimana Aryasatya dari film 'Gundala', Angga Yunanda dari 'Dua Garis Biru', Lukman Sardi dari '27 Steps of May', Reza Rahadian dalam film 'My Stupid Boss 2' juga Ringgo Agus Rahman dalam 'Keluarga Cemara'.

Selain berterima kasih pada keluarga dan kru serta pemeran 'Kucumbu Tubuh Indahku', Khan menyatakan penghargaan tertinggi di dunia film Indonesia ini ia tujukan untuk sang idola, Shahrukh Khan.

"Dia telah menginspirasi saya untuk menjadi aktor sejak kecil," ujar Muhammad dalam Bahasa Inggris.

Tak hanya menyampaikan pernyataan kemenangannya, Khan juga sempat menyanyikan lagu bahasa India dengan fasih di atas panggung. (OL-1)