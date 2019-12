Pemprov DKI Targetkan 100 ribu Wisman saat Formula-e

DINAS Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah mengajukan alokasi anggaran Rp14,9 miliar untuk menyelenggarakan pra-event balap mobil Formula E pada Rancangan APBD 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan pihaknya berencana mengadakan acara sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait balap mobil bertenaga listrik itu.

Selain itu, ada pula sosialisasi ke mall dan pusat keramaian lainnya.

"Kita adakan acara 'goes to campus', 'road show' sosialisasi pameran-pameran di mall to mall. Lalu ada site event pentas sekaligus pentas musik di daerah Thamrin," kata Alberto saat dihubungi Media Indonesia, Senin (9/12).

Alberto menegaskan upaya-upaya tersebut selain untuk memperkenalkan balap mobil Formula E juga untuk menarik minat masyarakat. Sebab, penyelenggaraan Formula E dilakukan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

"Makanya kita adakan sosialisasi itu," tandasnya.

Sementara itu, Alberto juga menargetkan akan ada 100ribu wisata mancanegara yang akan datang pada saat penyelenggaraan Formula E.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil terpilih menjadi tuan rumah Formula E untuk musim 2020/2021. Formula E terselenggara di Jakarta pada 6 Juni dan akan menggunakan Monas sebagai lokasi sirkuitnya.(OL-4)