Auddi Juara Brio Saturday Night Challenge 2019

PEMBALAP Auddi RG berhasil menjadi juara sekaligus memecahkan rekor waktu tercepat pada seri final kompetisi slalom Brio Saturday Night Challenge (BSNC), Minggu (7/12), di Kawasan Ex Taman Ria Senayan, Jakarta. Auddi di sepanjang lomba tersebut berhasil dengan catatan waktu 18,004 detik.

Dengan raihan tersebut, Auddi berhak keluar sebagai juara di seri keempat untuk kategori Break The Limit. Selain menjadi juara di seri final, Auddi RG juga sekaligus keluar sebagai juara di kategori The Ultimate Brake The Limit, yang mempertarungkan juara-juara dari seri sebelumnya, digelar di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Di kelas ini, Auddi mencatat waktu tercepat, yaitu 18,396 detik, mengungguli Rinaldo SA di posisi kedua, Abghi Razandi di posisi ketiga dan Toti Utomo di posisi keempat.

Seperti pada seri-seri sebelumnya, ajang BSNC kali ini juga menghadirkan lima kelas bracket time. Sementara di kategori Bracket 22 detik, Abdul Azis keluar sebagai juara dengan raihan 22,008 detik, Derry Hermadani di posisi kedua dengan 22,036 detik dan Gian Tri SA di posisi ketiga dengan 22,036 detik.

Di kategori 24 detik, Diky Septian memimpin dengan catatan waktu 24,192 detik, sementara Felix AF di posisi kedua meraih waktu 24,290 detik dan Ryan Hidayat di posisi ketiga dengan 24,318 detik.

Sedangkan di kategori 26 detik, Dodi Jamaludin menyabet juara pertama dengan catatan waktu 26,390 detik disusul Febri CI di posisi kedua dengan 26,404 detik dan Mezara Annisa Kiani dengan 26,698 detik.

Kemudian di kategori 28 detik, Dani Ramdani meraih juara pertama dengan 28,560 detik sedangkan Kevin Eki PJ di posisi kedua dengan 29,176 detik dan Andre Kautsar di posisi ketiga dengan 29,624 detik.

Selain kategori Bracket tersebut, BSNC juga memberikan penghargaan untuk empat kategori spesial. Di kategori Stylish Finish, Gema Rizki berhasil keluar sebagai pemenang setelah mampu mencatatkan waktu 26,698 detik. Sementara itu, Hapsa Ayu L berhasil memenangkan kategori Babe Driver setelah mencatatkan waktu tercepat 20,510 detik khusus untuk pengemudi wanita.

Sedangkan untuk kategori Accuracy, Auddi RG berhasil menjadi pemenang setelah mencatatkan waktu 18,004 detik, sedangkan kategori Consistency diraih oleh Deni Ramadhan setelah mencatatkan waktu bracket time dengan selisih paling sedikit, yakni 24,318 detik di Heat 1 dan 24,332 detik di Heat 2.

Yusak Billy sebagai Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan Brio Saturday Night Challenge 2019 ditutup meriah karena menghadirkan jumlah peserta terbanyak dan rekor waktu tercepat untuk tahun ini. "Antusiasme peserta sepanjang 4 seri di musim ini sangat tinggi dan kami akan terus memberikan wadah bagi para penggemar motor sport dengan ajang-ajang seru lainnya di waktu mendatang."

Seri keempat BSNC diikuti oleh 64 peserta yang turun dengan menggunakan mobil All New Honda Brio milik masing-masing. Secara total, pada ajang Brio Saturday Night 2019, mulai seri pertama hingga keempat berhasil meraih 206 peserta. (S-1)