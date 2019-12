Stephanie Poetri: Gembira Sabet Penghargaan di MAMA

PENYANYI Stephanie Poetri, 19, mengungkapkan kegembiraannya memenangi penghargaan Mnet Asian Music Awards ke-21 atau MAMA 2019 yang berlangsung di Nagoya Dome, Nagoya, Aichi Prefecture, Jepang, Selasa (4/12).

Stephanie memenangi kategori Best News Asian Artist Indonesia dalam acara yang dipandu aktor Park Bo-gum itu. “Penghargaan pertama dari MAMA ini hal tergila yang pernah kubayangkan. Aku ingat pernah streaming penghargaan ini dengan teman-temanku dari rumah waktu SMA,” tulis putri Titi DJ tersebut dalam laman Instagramnya.

Warganet yang mengetahui kemenangan Stephanie turut memberi selamat, salah satunya dari sesama penyanyi, Gamaliel. “dangg!. cong­ratulations meni!,” tulis Gamaliel dan mengakhiri komentarnya dengan simbol hati.

Selain Stephanie, penyanyi Andmesh Kamaleng juga menyabet penghargaan dalam ajang itu, yakni untuk kategori Best Asian Artist Indonesia.

MAMA 2019 mencatatkan rekor grup idola K-Pop Bangtan Sonyeondan (BTS) yang memboyong sembilan penghargaan antara lain empat Daesang, yakni kategori Album of The Year, Worldwide Icon of The Year, Song of The Year, dan Artist of The Year. (Ant/H-3)