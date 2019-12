Eva Celia: Pangkas Obrolan ketika Manggung

PENYANYI Eva Celia, 27, turut tampil dalam acara musik Joyland Festival yang digelar di Lapangan Panahan, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 7 dan 8 Desember 2019.

Eva bernyanyi membawakan musik bernuansa jazz sekaligus sesekali memainkan melodi dari gitar listrik berwarna biru muda dan juga gitar klasik. Ia tampil edgy dalam celana jin high waist, ikat pinggang blink-blink, dan tank top hitam dalam balutan outer crop top. “Sempat deg-degan tadi karena terjebak macet. Untung tadi naik taksi, jadi bisa turun dan jalan mengejar ke sini,” tutur putri musikus Indra Lesmana dan Sophia Latjuba itu di tengah penampilannya, Sabtu (7/12).

“Saya akan memangkas chit-chat karena waktu kita sepertinya hanya 30 menit. Musik adalah tentang take and give. Jadi, saya give kalian take dan sebaliknya,” celetuk Eva yang tampak bersemangat mengajak penonton bernyanyi bersama.

Beberapa lagu yang dia bawakan dalam 30 menit, antara lain Reason, Selfish, A Long Way, All about You, dan Let Lo­ve Grow. Musikus lain yang tampil, di antaranya Endah n Rhesa, Ardhito Pramono, The Trees and The Wild, serta band indie internasional asal Kanada, yakni Tops. (Try/H-3)