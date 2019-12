Selena Gomez: Anggap 2019 Tahun Terbaik

PENYANYI Selena Gomez, 27, telah meniti kariernya di dunia seni peran dan musik selama lebih dari satu dekade. Perempuan kelahiran Grand Prairie, Texas, Amerika Serikat, itu, pun mengungkapkan 2019 sebagai tahun terbaiknya.

Dalam sebuah wawancara, Selena mengungkapkan kehidupan dia selama beberapa tahun terakhir ini dan mengapa 2019 menjadi tahun terbaiknya. “Tahun ini benar-benar sangat kuat bagi saya. Saya dapat mengatakan betapa sangat bangga dengan kerasnya saya bekerja,” kata Gomez, seperti disadur dari E News, belum lama ini.

Gomez menutup 2019 dengan sederet kesuksesan. Dua single terbarunya Lose You to Love Me dan Look At Her Now yang dirilisnya pada 23 Oktober 2019 di kanal Youtube, telah disaksikan lebih dari 100 juta pasang mata.

Di ajang American Music Awards (AMA) pada 24 November 2019 lalu, Gomez menyanyikan Lose You To Love Me di kesempatan perdananya. Ia berayun penuh tenaga. Kamera memperlihatkan sejumlah penonton yang ikut menari dan menyanyi bersama Gomez, termasuk sahabatnya, Taylor Swift, yang didapuk sebagai pemenang Artis Wanita Pop/Rock Terfavorit di AMA 2019.

Lose You To Love Me menandai lagu hit pertama Gomez yang menempati puncak Billboard Hot 100, sedangkan Look At Her Now ialah bagian dari album terbarunya yang akan dirilis pada 10 Januari 2020. Gomez mengatakan, album itu ialah jurnal hariannya selama beberapa tahun terakhir.

Pascaputus dengan Justin Bieber di Maret 2018, Gomez menghilang sejenak dari media sosial karena depresi dan kegelisahan yang dialaminya. Ia menjalani perawatan khusus untuk itu dan kembali aktif di akun Instagram-nya sejak Januari 2019.

Keputusannya untuk meninggalkan sejenak medsos juga dilatarbelakangi oleh pengobatan penyakit autoimun lupus yang memengaruhi kesehatan mentalnya. Tekanan darah tinggi dan konsumsi obat karena lupus yang dideritanya sejak 2015 lalu, telah berkontribusi terhadap kenaikan berat badannya. Karena lupus, Gomez juga menjalani transplantasi ginjal yang disumbangkan oleh sahabatnya, Francia Raisa.

Siap untuk 2020

Sebagai artis solo, Gomez telah merilis dua album nomor satu, Stars Dance (2013) dan Revival (2015). Album barunya yang akan dirilis Januari 2020 akan menjadi album solo ketiganya. Hanya, karena dia mengalami tahun-tahun yang epik, bukan berarti perempuan ber­darah Meksiko dan Italia ini tidak bisa mencoba dan menjadi yang teratas.

“Saya bisa mengatakan ini dan itu mungkin kedengarannya tidak benar, tetapi saya telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan ini album terbaik yang pernah saya lakukan. Saya merasa seperti memenuhi harapan,” ujar Gomez.

Ia merasa dirinya benar-benar bersemangat untuk hanya duduk santai bersama keluarga dan menikmatinya, serta mematikan semuanya atau lepas dari ponsel dan media sosial untuk sesaat. “Saat seperti itu saya selalu pikirkan saja apa yang terjadi dan ke mana saya ingin pergi dalam hidup dan berharap yang terbaik,” imbuhnya.

Hal senada disampaikannya saat menjawab pertanyaan salah satu penggemarnya dalam siaran radio Z100 New York pada 13 November 2019 lalu. Gomez menegaskan secara gamblang goal apa yang akan dikejarnya pada 2020 mendatang.

“Passion saya bukan hanya sukses, melain­kan juga sehat. Ada momen bersama teman dan keluarga, menikmati hidup. Sekadar duduk di meja dan mengobrol bersama. Itu sangat berarti bagiku. Tetap jadi orang normal,” tuturnya. (H-2)