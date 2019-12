Kalah dari Filipina, Tim Mobile Legends Indonesia Raih Perak

TIM Mobile Legends Indonesia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Filipina dengan skor tipis 2-3 pada nomor Mobile Legends Bang Bang dalam partai grand final best of five (BO5) SEA Games 2019 yang berlangsung di Filoil Flying V Centre San Juan City, Filipina, Minggu (8/12) malam.

Hasil itu membuat Indonesia harus rela melepaskan target medali emas mereka pada nomor itu dan harus puas meraih medali perak, diikuti Malaysia yang mendapat perunggu.

Dalam gim itu, gemuruh penonton yang berada Filoil Flying V Centre sempat mempengaruhi psikologis atlet Indonesia yang sempat mampu menyamakan skor 2-2.

Namun, memasuki gim terakhir, Indonesia harus puas dengan kekalahan skor tipis 2-3 dan merelakan emas ke tuan rumah Filipina.

Sebelumnya Indonesia berada di Grup B bersama Filipina, Laos, dan Thailand.

Indonesia berhasil menguasai babak group stage dan memperoleh hasil seri saat melawan tuan rumah, sedangkan skor 2-0 juga diamankan Indonesia dari laga menghadapi Thailand dan Laos.

Pada babak upper bracket semifinal, tim Mobile Legends yang diperkuat Julianto, Gustian, Putra, Ridwan, dan Teguh Iman itu tampil memukau hingga memaksa tim Malaysia bertekuk lutut dengan skor 2-0.

Filipina yang sempat menjadi tim lower bracket berhasil mengalahkan Vietnam untuk maju ke babak grand final menghadapi Indonesia. (OL-2)