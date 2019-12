Enam Wakil Indonesia Masuk Nominasi Pebulu Tangkis Terbaik Dunia

ENAM pebulutangkis Indonesia masuk dalam lima nominasi penghargaan BWF Player of the Year 2019. Hal itu tidak tepas dari pencapaian prestasi yang mereka dulang sepanjang tahun ini.

Keenam pebulu tangkis tersebut yaitu Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Leani Ratri Oktila, dan Dheva Anrimusthi.

Dari kategori Male Player of the Year, dua ganda putra terbaik Indonesia yaitu Hendra/Ahsan dan Kevin/Marcus masuk sebagai nominasi bersamaan dengan Kento Momota (Jepang) serta Zheng Si Wei (China).

Kesempatan ini menjadi yang pertama bagi Hendra/Ahsan, sedangkan untuk Kevin/Marcus, mereka berpeluang meraih penghargaan ini untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah sukses pada 2017 dan 2018 lalu.

"Ya tidak menyangka bisa masuk dalam nominasi. Mungkin itu maksudnya pemain tua terbaik," tutur Hendra seraya sembari tertawa.

Tahun ini, The Daddies sukses menyabet gelar Juara Dunia 2019, juara All England (Super 1000), dan New Zealand Open (Super 300), serta tujuh gelar runner up di turnamen tingkat Super 1000, Super 750, serta Super 500.

Sementara itu, pasangan Leo/Daniel yang tahun ini sukses merebut gelar Juara Asia Junior Championships 2019 dan World Junior Championships 2019 masuk ke dalam daftar nominasi kategori Most Promising Player of the Year.

Di kategori itu, Leo/Daniel akan bersaing dengan An Se Young (Korea), Koki Watanabe (Jepang), dan Kantaphon Wangcharoen (Thailand).

"Kami tidak menyangka sih, soalnya saya pribadi tidak ada ekspektasi sampai ke situ juga. Karena kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik," kata Daniel.

Sedangkan dari kategori Most Improved Player of the Year, ganda campuran Indonesia Praveen/Melati akan memperebutkan penghargaan itu bersama dengan Michelle Li (Kanada), Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan).

Dari enam wakil tersebut, dua di antaranya merupakan atlet parabadminton Indonesia, yaitu Leani Ratri Oktila yang tahun ini sukses mendulang total 12 medali emas, dua perak dan satu perunggu masuk ke dalam daftar nominasi Female Parabadminton Player of the Year

Selanjutnya, Dheva Anrimusthi tercatat sebagai nominator di kategori Male Para Badminton Player of the Year.

Pemenang BWF Player of the Year 2019 ini akan diumumkan di Guangzhou, Tiongkok, hari ini, Senin (9/12). (OL-2)