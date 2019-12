Artha Meris Simbolon Rayakan Natal dengan Panti Asuhan Vincentius

DALAM rangka menyambut Hari Raya Natal 2019, Artha Meris Simbolon dan Sari Pacific Jakarta mempersembahkan perayaan Natal bertemakan ‘A None Can Compare Christmas Celebration 2019’ bersama anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putra.

Acara Natal tersebut disemarakkan dengan penampilan spesial dari Maleena and Friends sebagai bintang utama, beserta Guntur Simbolon, Bastian Steel, Dewi Guna Joe, Jane, Romaria, Nowela, Miralda, Regina, Sutha, Ilham, Jogi, Havila, dan Sari Pacific Jakarta Associates Choir.

Bertempat di Grand Ballroom Sari Pacific Jakarta, perayaan Natal yang merupakan wujud CSR (Corporate Social Responsibility) ini dimulai pukul 18:00 WIB, Sabtu (7/12) di mana seluruh tamu undangan sudah siap menyaksikan penampilan lagu-lagu Natal dari para artis rohani yang digandeng Maleena.

Konsep merah yang disesuaikan dengan nuansa logo dari bisnis kopi Maleena yakni Maleena Coffee, turut memberikan kehangatan suasana Natal yang sudah dinantikan oleh umat yang merayakan.

Berbagai lagu Natal memeriahkan perayaan Natal di malam ini seperti Siapakah Aku Ini Tuhan, The Prayer, White Christmas, Rocking Around Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Yesus Genggam Erat Tanganku, Malam Kudus serta lagu terbaru dari Maleena yang berjudulkan None Can Compare.

Tak hanya penampilan lagu-lagu Natal, acara itui juga merupakan puncak dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh Sari Pacific Jakarta dan bekerjasama dengan Sarinah dan PT Sariarthamas Hotel International.

Total donasi sejumlah Rp21.530.000 beserta voucher belanja Sarinah senilai Rp2.000.000 didonasikan ke Panti Asuhan Vincentius Putra yang juga turut hadir merayakan Natal bersama dalam acara spesial ini.

Artha Meris ‘Maleena’ Simbolon selama ini menganggap dirinya sebagai seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyebarkan sebanyak mungkin kebaikan bagi orang lain melalui bakat dan hal lain yang dimilikinya sehingga bersama-sama menemukan jalan Tuhan.

Selain menjadi penyanyi, Maleena juga berperan sebagai produser di label musik miliknya sendiri yang bernamakan Maleena Music.

Tak hanya aktif di industri gospel tanah air, Maleena juga melebarkan sayap bisnis nya ke bidang kopi melalui Maleena Coffee Roasters, sebuah kedai kopi yang memiliki keunggulan one-stop entertainment dan menyajikan minuman kopi dengan berbagai macam rasa dan sudah tersertifikasi BPOM.

Melalui kegiatan sosial ini, Artha Meris Simbolon dan Sari Pacific Jakarta berharap dapat selalu berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan dan merayakan sukacita Natal. (OL-09)