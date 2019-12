IKA Undip Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan dan Berolahraga

DENGAN mengambil lokasi di Pintu Barat Daya Monas, Jakarta, Minggu (8/12/), Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan acara 'Ayo Jalan Sehat, Ayo Makan Ikan'.

Acara Ayo Jalan Sehat, Ayo Makan Ikan diikuti kurang lebih 2.000 peserta yang terdiri dari para alumni Undip, pegawai Kementerian KKP dan masyarakat umum.

Dalam acara tersebut, Ketua IKA Undip DKI Noor Rachmad mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan dan melakukan jalan sehat...

“Kami ingin gaya hidup sehat bisa disosialisasikan dengan fun. Selain jalan sehat dan makan ikan," kata Noor Rachmad.

Dalam acara Gerak Jalan, para peserta juga berkesempatan mendapatkan beberapa hadiah menarik.

"Harapannya, pesan hidup sehat bisa terus diterima dan diteruskan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” jelas pria yang baru pensiun dari Jampidum Kejaksaan Agung Juli 2019 tersebut.

Menurut Noor Rachmad, alumni Undip ke depan akan berusaha lebih banyak menjadi solusi bagi masyarakat di Tanah Air dengan berbagai cara.

"Acara Jalan Sehat kali ini diharapkan bisa menjadi awal kontribusi untuk masyarakat," ujar Noor..

Di tempat dan acara yang sama, Ketua Panitia Jalan Sehat Sri Purwanto menjelaskan masyarakat sangat antusias mengikuti acara jalan sehat dan makan ikan.

Menurutnya, masyarakat bisa diajak langsung mensosialisasikan gaya hidup sehat seperti gerak jalan sehat dan diajak untuk mengonsumsi ikan..

“Kami di IKA Undip DKI Jakarta punya tanggung jawab seperti masyarakat lainnya untuk mengajak masyarakat ke arah yang lebih positif," jelas pria yang juga menjabat Direktur Keuangan Damri ini.

"Masyarakat kita beberapa tahun terakhir meningkat pengidap diabetesnya, karena itu sangat pas sekali jalan sehat dan makan ikan menjadi tren hidup di masyarakat perkotaan,” jelas pria yang juga menjabat Direktur Keuangan DAMRI ini.

Menurut Sri Purwanto, Indonesia sebagai negara maritim memang terhitung masih rendah konsumsi ikannya.

"Konsumsi ikan masyarakat tanah air diharapkan menjadi salah satu faktor untuk mengurangi angka stunting di Indonesia yang masih tinggi," paparnya..

Berdasarkan data KKP, konsumsi ikan per tahun Indonesia terus meningkat.Pada 2018 mencapai 50,69 kg/ per kapita dan diperkirakan pada akhir 2019 meningkat di angka 54,49 kg per kapita. (Ssr/OL-09)