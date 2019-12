Ismail Kadir Tundukkan Juara Dunia Biliar

PEBILIAR muda Indonesia, Ismail Kadir, kembali membuat kejutan dalam debutnya di ajang SEA Games 2019, dengan menumbangkan juara dunia 2017 bola 9 single asal Filipina, Carlo Biado pada babak 8 besar bola 10 single yang berlangsung di Hotel Tent City, Manila, Sabtu (7/12/2019).

Pebiliar kelahiran Makassar 2 Agustus 1996 ini menaklukkan Biado dengan skor telak, 9-2. Ini merupakan kejutan kedua yang dibuat Ismail, setelah sebelumnya menumbangkan peraih emas Bola 9 Double SEA Games 2019, Maung Maung, dari Myanmar.

"Carlo Biado adalah salah satu pebiliar terbaik di dunia di divisi pool. Dia sudah sering menjuarai kejuaraan dunia biliar. Alhamdulillah saya berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke semifinal," kata Ismail Kadir.

Pada game awal Ismail tertingal lebih dahulu 0-1. Namun, di game kedua Ismail langsung membalas dan menyamakan kedudukkan menjadi 1-1. Ismail bahkan sempat memimpin 2-1 di game ketiga, sebelum disamakan menjadi 2-2 oleh Biado yang saat ini menempati peringkat empat dunia bola 9 single.

Memasuki game kelima dan seterusnya Ismail semakin menggila. Sebaliknya Carlo Biado makin kesulitan untuk mengembangkan permainan. Ismail mengunci Biado dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 9-2.

Kemenangan ini membawa Ismail lolos ke babak semi final yang akan berlangsung Minggu (8/12). Di semi final dia akan berhadapan dengan pebiliar Vietnam, Do The Kien yang me mengalahkan pebiliar Singapura, Sharik Aslem Sayed dengan skor 9-5. Hasil positif ini sekaligus juga mengamankan medali dari nomor bola 10 Single, karena sebagai

semifinalis, Ismail dipastikan minimal telah mengantongi medali perunggu.

Sukses Ismail lolos ke semifinal gagal diikuti dua rekannya yakni Marlando Sihombing dan Jaka Kurniawan Ginting yang bertanding pada babak perempat final nomor english billiard. Marlando harus mengakui ketangguhan pebiliar Singapura, Peter Gilchrist yang juga juara dunia english billiard. Pebiliar nasional asal Sumut ini kalah dengan skor 1-3. Pebiliar nasional asal Sumut lainnya, Jaka Kurniawan Ginting juga terhenti di babak perempat final setelah dikalahkan pebiliar Myanmar, Naw Thway Oo dengan skor 0-3. (OL-3)