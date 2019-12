Orang tak Percaya Diri Kerap Lihat Kekurangan Dirinya

FENOMENA standar cantik bagi perempuan adalah yang sempurna secara fisik, baik dari bentuk badan yang tinggi, langsing, berambut panjang dan wajah nan elok dipandang.

Namun jika melihat kecantikan dengan spektrum yang luas, maka kecantikan diartikan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menarik, memesona atau menginspirasi yang mampu membuat kita senang.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kecantikan merupakan perasaan senang yang muncul dalam persepsi individu. Persepsi tersebut muncul karena adanya emosi, motivasi, kognisi, pemikiran dan pembelajaran secara bersamaan.

Dari persepsi inilah kami tertarik mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan diri, dengan tidak hanya fokus dengan kekurangan diri, tapi mengajarkan bagaimana penerimaan kekurangan diri untuk menonjolkan kelebihan yang dimilikinya.

Hal ini dikupas tuntas dalam Saturday Talkshow bertajuk ‘Be Your Self’ yang diselenggarakan WomanIndonesia.co.id, PT Komunikasi Perkasa Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/12).

Acara yang dipandu MC Lenny Diandra tersebut menghadirkan kelas motivasi oleh Mohamad Risat seorang motivator dan penulis buku dengan tema ‘Menggali Kecantikan yang Tersembunyi’.

Kemudian dilanjutkan dengan talkshow oleh Rina Rien desainer dan owner RR Boutique bertajuk ‘Mendesain Pakaian Sesuai dengan Karakter Personal’ dan Ridho Nugroho selaku Head Fashion Beauty KG Media dengan materi bertajuk ‘Modis Tanpa Ribet ala Diri Sendiri’.

Elemen penting

Cantik dari berbagai kajian masa kini sudah berubah, yaitu How to accept yourself, namun mengemas diri dengan tiga elemen penting yaitu kepribadian, fasyen, dan make-up. Dari aspek kepribadian, meliputi kecerdasan, pandai mengelola emosi, dan penerimaan akan diri kita sendiri.

Pembicara motivasi dan penulis Buku, Mohamad Risat menuturkan bahwa menjadi diri sendiri bukan dalam pengertian egois tidak menerima masukan dari orang lain, melainkan sebuah ekspresi rasa percaya diri yang tinggi.

"Tidak semua orang terlahir memiliki rasa percaya diri, banyak juga yang karena disebabkan oleh faktor lingkungan menjadikannya pribadi yang rendah diri," ujar Mohamad Risat dalam sesi talk show bertajuk ‘Be Your Self’ yang diselenggarakan Woman Indonesia di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12).

Lalu, apa pengaruhnya rendah diri dengan kecantikan? Bagaimana caranya mengubah rasa rendah diri menjadi percaya diri? Risat mencoba mengurai berbagai persoalan yang menjadi tembok penghalang bagi perempuan dalam mengembangkan dirinya.

Risat menjelaskan bahwa kecantikan itu bersifat relatif.

"Menurut saya cantik, belum tentu menurut Anda cantik. Bagi kebanyakan masyarakat di benua Asia cantik itu bertubuh langsing, kulit putih, dan hidungnya mancung. Tetapi apakah sama standarnya dengan masyarakat di benua Afrika? Cantik itu relatif!," ujar Risat.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang menilai dirinya tidak cantik padahal menurut penglihatan orang lain, cantik. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan bukan?

"Nah, bagi orang yang rendah diri ia selalu melihat kekurangan dirinya, tetapi bagi mereka yang percaya diri yang dilihatnya adalah kelebihan-kelebihannya. Soo… You Are More Beautiful Than You Think!," kata Risat.

Risat mengatakan,”Apa yang kita yakini tentang diri kita itulah yang akan terasa dan bahkan terlihat oleh orang lain.”

“Jika kita meyakini bahwa diri kita adalah seorang perempuan yang tidak menarik, maka perasaan kita akan tidak menarik (negatif), lalu ekspresi wajah kita menjadi tidak menarik, dan sikap kita pun juga menjadi tidak menarik,” paparnya.

Rina Rien, desainer dan pemilik brand Rina Rien Boutique menuturkan bahwa perempuan secara naluri ingin cantik sempurna yakni fashionable. Padahal cantik tidak harus mahal memakai pakaian mahal, tas dan sepatu branded dan cantik itu adalah penerimaan diri sendiri.

"Wanita sudah kodratnya pasti ingin tampil cantik dan tidak lepas dari fashion style yang selalu ingin terilihat eksklusif, elegan, dan mengikuti trend mode. Padahal sebenarnya cantik itu tidak harus mahal asal kita tahu bagaimana cara membuat diri sendiri menjadi cantik secara tepat dengan menjadi dirimu sendiri," jelas Rina.

Hal senada juga diungkapkan Ridho Nugroho, Head Fashion Beauty KG Media dalam materi bertajuk 'Modis Tanpa Ribet ala Kamu Sendiri'.

"Saya akan menyampaikan bagaimana tampil percaya diri untuk berbusana yang elegan dan chic serta tetap mengikuti tren mode dengan cara mengenali kelebihan dan kekurangan tubuh kita," ujar Ridho. (OL-09)