Scorpions Siap Menyengat dengan Album Baru

BAND rock kugiran asal Jerman, Scorpions bakal mengeluarkan album baru tahun depan. Matthias Jabs gitaris band itu mengungkapkan, mereka kini sedang menyiapkan materi album ke-19 tersebut.

“Kami sedang menulis beberapa materinya sebelum tur musim panas nanti," ujar Jabs kepada Metal Bar, seperti dilansir situs ultimateclassicrock.com, akhir pekan kemarin.

Dia menambahkan, album tersebut akan diproduseri Greg Fidelman, yang pernah memoles album Metallica dan Slipknot. "Rencananya kami bakal rekaman sampai awal Juli. Mungkin albumnya bakal dirilis akhir tahun depan. Setelah itu seperti biasa kami akan tur lagi," ujar gitaris yang bergabung dengan Scorpions pada 1978.

Scorpions yang telah melahirkan sejumlah hit macam Always Somewhere, Holiday, dan Still Loving You, dibentuk pada pertengahan 60-an. Mereka masih eksis hingga kini meski telah bergonta-ganti personel. Anggota mereka saat ini adalah Klaus Meine (vokal), Rudolf Schenker (gitar), Matthias Jabs (gitar), Pawel Maciwoda (bas), serta Mikkey Dee (drum). Nama yang terakhir merupakan mantan penambuh drum King Diamond dan Motorhead. (A-1)