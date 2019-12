Kompetensi Penting bagi Industri MICE

SUMBER daya manusia (SDM) yang berkompeten sangat penting untuk keberlanjutan industri pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Karena itu, sertifikasi kompetensi MICE harus dimiliki tiap sumber daya manusia yang terlibat dalam industri ini.

Hal itu diungkapkan Adjat Sudrajat, Ketua Lembaga Sertifikasi MICE & Presiden Direktur PT Laksmindo Bahtera, saat berbicara dalam seminar MICE Discovery yang digelar di STP Trisakti Jakarta, Kamis (5/12). “Sertifikasi kompetensi MICE yang harus dimiliki oleh tiap sumber daya manusia yang terlibat dalam industri MICE,” ujarnya.

Pembicara lainnya, Ralph Scheunemann, Chief Marketing Officer Jakarta International Expo, menjelaskan banyak aspek yang memengaruhi penyelenggaraan MICE untuk terus eksis/berkelanjutan.

“Di antaranya aksesibilitas menuju tempat penyelenggaraan acara, fasilitas yang didapatkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam sebuah acara, promosi yang baik, dan SDM yang profesional,” papar Ralph.

MICE Discovery yang terdiri atas seminar dan pameran telah diadakan selama enam kali berturut-turut sejak 2015. Seminar dan pameran berskala nasional MICE kali ini mengangkat tema Be great or begone: Better resources for better MICE industry. Acara ini dimoderatori Monalisa Eka Shinta, yang merupakan akademisi dsn praktisi MICE.

Seminar ini merupakan bagian dari ujian praktik mata kuliah manajemen acara di semester 5, mahasiswa Diploma 4 Jurusan Usaha Perjalanan Wisata angkatan 2017 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.

Seminar MICE Discovery ­edisi ketujuh dihadiri 420 peserta yang berasal dari pelajar dan guru sekolah menengah atas/kejuruan pariwisata, mahasiswa/i dan dosen pergu-ruan tinggi program studi MICE, pariwisata, dan perhotelan, serta para profesional dari event organizer (EO), professional conference organizer (PCO), professional exhibition organizer (PEO), asosiasi dan media terkait MICE. Seminar ini dipandu None Jakarta Barat Wakil 1 2019 sekaligus None Favorit DKI Jakarta 2019 dan Cici Jakarta Wakil II 2019.

Selain itu, seminar dimeriah­kan pertunjukkan musik saksofon dari Da’Kosmas dan musik kolintang dari Tourism in Art Trisakti. (RO/E-3)