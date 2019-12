Memaknai Indonesia dari Bidikan Terbaik

SETELAH terendam hampir 48 jam, penderitaan Nurul ­Istikhoroh berakhir di pelukan petugas Basarnas Indonesia. Remaja berusia 15 tahun itu terselamatkan setelah terjebak reruntuhan rumahnya dan terendam air PDAM yang bocor akibat gempa yang ikut mengguncang Perumnas Balaroa di Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah, 28 September 2018.

Proses penyelamatan Nurul terabadikan di bidikan kamera Muh Fahrur Rasyid. Foto karya mantan jurnalis foto Harian Saudagar Makassar yang sekarang menjadi fotografer lepas itu pun dinobatkan sebagai Photo of the Year ajang Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2019. Karya itu mengungguli 1.542 foto tunggal dan 191 rangkaian cerita foto dari 243 pewarta foto dan 87 pewarta foto warga yang ambil bagian di ajang tersebut.

Dinobatkannya karya Muh Fahrur sebagai bidikan terbaik tahun ini bisa pula menjadi cara publik memaknai Indonesia kini. Tanah Air kita jelas selalu akrab dengan bencana alam. Tentu foto tersebut menyua­rakan urgensi sistem peringatan dini yang lebih baik, di sisi lain, ia juga menyua­rakan soal kegigihan kemanusiaan, baik itu sang penolong maupun kegigihan hidup dari mereka yang tertimpa musibah.

Bahkan, tidak kalah penting ialah kegigihan dari para jurnalis dalam mengabadikan setiap momen. Dari situ pula segala kabar akan tersiar ke seantero negeri.

Di samping Photo of the Year itu, Pewarta Foto Indonesia (PFI) juga kembali memberikan penghargaan bagi tujuh foto terbaik dari tujuh kategori foto tunggal dan foto story bidang fotografi. Mereka ialah kate­gori General News, Environment and Nature, Sport, Spot News, People in News, Art and Entertainment, dan Citizen Journalism.

Selain itu, diberikan pula tiga penghargaan pada kategori Multimedia. Dua penghargaan khusus, yakni Photo of the Year dan Life Time Achievement yang diberikan kepada foto jurnalistik terbaik dan individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan peran foto jurnalistik di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.

Tahun ini, Harian Media Indonesia memenangi juara pertama kategori Art and Entertainment, dengan foto berjudul Model Terjatuh karya Susanto. Kategori lainnya yang juga dimenangi Media Indonesia ialah kategori Multimedia lewat karya Ricky Julian yang berjudul Layar Tancap Tegar di Era Digital.

APFI juga diharapkan menjadi acuan dan energi baru untuk para fotografer muda tentang foto yang kuat dan berbicara. Hingga mungkin saja suatu hari nanti kegigihan para pewarta foto Tanah Air juga menggetarkan dunia. (M-1)