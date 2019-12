Momo Paradise Jajal Pasar AYCE di Kawasan Kelapa Gading

MOMO Paradise, restoran berkonsep all you can eat (AYCE), baru saja membuka gerai anyar di Mal Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (5/12). Gerai keempat setelah gerai Pantai Indah Kapuk, Senopati, dan Plaza Indonesia, itu, diklaim pula sebagai gerai Momo Paradise terbesar di Jakarta.

Di restoran ini, Anda disuguhi AYCE dengan sejumlah varian sup, termasuk shabu-shabu dan sukiyaki yang menjadi andalan, yang dimasak sesuai standar dari negeri asalnya dan tanpa tambahan MSG atau penyedap rasa. Konsumen dari kalangan umat muslim pun tidak perlu khawatir karena sup dan saus yang disajikan Momo Paradise juga bebas dari mirin dan sake.

Untuk menikmati hidangan, satu pot besar sup akan tersaji di atas meja serta pelanggan memiliki kebebasan untuk meracik rasa umami dari shabu-shabu dan sukiyakinya sendiri. Pengunjung kemudian dapat mengambil topping atau isian sup sendiri, mulai beragam jenis sayur, jamur, sampai ring roll, chicken tofu, dan udon.

Rasa autentik dari hidangan shabu-shabu orisinal akan lebih keluar jika dipadukan dengan saus ponzu dari jeruk yuzu, dan saus goma dare (kacang) yang tidak begitu kental. Tak kalah lezat dari shabu-shabu, ada rasa asam dari kuah sukiyaki ala Momo Paradise berpadu saus khusus yang terbuat dari kocokan telur.

Keunggulan lain dari Momo Paradise ialah pada sisi dagingnya. Restoran ini menyediakan tiga macam varian daging sapi impor yang juga terjamin halal dengan kualitas terbaik dan memiliki tingkat ketebalan dua kali lipat, yaitu paket US beef, premium wagyu, dan wagyu dengan harga yang sangat terjangkau.

"Seluruh menu yang tersaji di Momo Paradise tidak menggunakan MSG dan daging yang kami sajikan adalah daging dengan kualitas terbaik dari Jepang yang diproses secara halal sehingga para pelanggan kami di Indonesia tidak perlu khawatir dengan hidangan yang kami sajikan," terang Alto Belli, Executive Officer Branding Momo Paradise,

Mulai Rp198 ribu per orang, Anda sudah dapat menikmati shabu-shabu dan sukiyaki dengan rasa umami di Momo Paradise selama kurang lebih 90 menit, ditambah dengan segelas ocha refil, all you can drink, dan free es krim. (Bus/M-2)