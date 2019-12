Penembakan di Pangkalan AL AS, Dua Orang Tewas

DUA orang tewas akibat penembakan d pangkalan Angkatan Laut Amerika Naval Air Station (NAS) Pensacola Serikat di Florida, Jumat (6/12) waktu setempat. Pelaku penembakan kemudian ditembak mati oleh polisi yang mengejarnya.

Menurut sejumlah sumber pejabat polisi dan militer AS, pelaku penembakan diketahui merupakan warga Arab Saudi.

Dlama cicitannya di media sosial Twitter, Kantor Sheriff Escambia County memastikan, pelaku penembakan telah tewas. Sementara ANgkatan Laut AS menyebut dua orang meninggal akibat luka tembak.

Surat kabar Pensacola News Journal menyebutkan, dua orang lainnya menderita luka kritis, dan seorang lagi mengalami luka ringan akibat penembakan itu.

"Mungkin ada sekitar 100 atau lebih kendaraan penegak hukum yang bergegas mengatasi lalu lintas menuju pangkalan itu," kata Jeff Bergosh, seorang komisioner daerah yang merupakan kontraktor di fasilitas itu, mengatakan kepada surat kabar itu.

Baca juga : Pemakzulan Trump kian Dekat

Sekretaris pers Gedung Putih Judd Deere mengatakan Presiden Donald Trump telah diberi pengarahan tentang penembakan di NAS Pensacola dan sedang memantau situasi.

Penyiar WEAR menunjukkan rekaman orang yang terluka dibawa ke rumah sakit, sedangkan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak federal (BATF) mengatakan agen-agennya telah menanggapi insiden di pangkalan itu dan melakukan penyisiran dan pemeriksaan di bangunan sedang dilakukan.

Pangkalan udara angkatan laut di Pensacola itu menampung 16.000 personel militer dan lebih dari 7.000 warga sipil, dan merupakan rumah bagi skuadron demonstrasi penerbangan.

Fasilitas itu adalah pusat pelatihan awal untuk pilot angkatan laut, dan dikenal sebagai tempat lahirnya penerbang Angkatan Laut.

Peristiwa penembakan di pangkalan Angkatan Laut AS menjadi bagian dari rentetan epidemi penembakan yang terjadi di AS. Ini merupakan peristiwa pertama penembakan di instalasi militer AS.

Pada Rabu sebelumnya, seorang pelaut AS menembak dua orang dan melukai korban lainnya di Pearl Harbor Naval Shipyard di Hawaii sebelum menghabisi nyawanya sendiri. (AFP/OL-7)