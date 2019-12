Dua Tahun Hadir untuk Memberi Arti

TEPAT pada 28 November 2017, portal berita dan video daring Medcom.id resmi diluncurkan.

Dalam menapaki dua tahun perjalanannya, Medcom.id telah memberi arti hingga ke seluruh pelosok negeri, menjadikan sesuatu Iebih bermakna, menjadi inisiator yang bermanfaat, dan memperjuangkan hak anak negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam sambutannya di perayaan HUT ke-2 Medcom.id, mengatakan mau tidak mau kita harus siap dengan pergerakan dunia yang mulai bertransformasi ke dunia digital.

"Suka tidak suka dunia akan bergerak, bermigrasi, dan bertransformasi dari dunia fisik ke dunia digital. Ini satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi secara cepat dan tepat agar menjadi pemenang," kata Menkominfo, tadi malam.

Dia menilai Medcom.Id sudah ikut berpartisipasi dalam menjemput perkembangan teknologi tersebut.

"Saya menyambut baik Medcom.id tidak saja menjadi portal berita, tetapi juga menjadi platform yang berkaitan dengan kehidupan manusia, menjadi salah satu sumber yang tidak hanya mentransmisikan berita, tetapi juga mentransmisikan kehidupan ke dalam dunia digital," lanjut Plate.

Plate berpesan kepada jajaran Medcom.Id untuk terus menjadi portal berita yang besar di Indonesia yang menghubungkan masyarakat dengan dunia.

Banyak program yang dihadirkan Medcom.Id. Salah satunya Cek Fakta, hadir untuk ikut memerangi berita palsu (hoaks) yang marak membanjiri masyarakat akhir-akhir ini. Medcom.id berikhtiar melawan berita palsu dengan bergabung dan berkolaborasi bersama Cek Fakta.

"Kami bersyukur atas apa yang dicapai dalam dua tahun terakhir. Medcom.id berkomitmen terus menjaga insiatif yang telah terbentuk, mengimplementasikan, mengembangkan kreativitas, dan kolaborasi," tutur CEO Medcom.id Muhammad Mirdal Akib.

Tidak hanya berperan aktif dalam menghadirkan informasi berita yang aktual, Medcom.id juga menginisiasi program Drive for Edu. Dengan tagline Drive for Humanity, program itu mengajak masyarakat untuk melihat pendidikan Indonesia dari kacamata yang lebih luas.

"Masyarakat diajak berperan aktif dan nyata untuk memeratakan kesempatan di sektor pendidikan yang layak dan nyaman di Indonesia. Pada 2018 melalui Drive for Edu, Medcom.id bersama masyarakat telah menyalurkan donasi untuk dua sekolah yang rusak di pelosok Lebak, Banten," kata Mirdal.

Berbarengan dengan acara peringatan HUT Medcom.id tersebut diluncurkan logo baru yang menggambarkan burung elang dengan tagline 'Memberi Arti'. Bagai burung elang, Medcom.id menggambarkan sosok yang berani, tidak mudah menyerah, dan terus fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Keramahan, kebahagiaan, dan energi positif akan terus disampaikan kepada negeri. Medcom.id berupaya untuk selalu memberi arti. (Rif/X-3)