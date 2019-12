Toyota Hadirkan Aplikasi Digital Digital Terbaru

TOYOTA-ASTRA Motor memperkenalkan Mobile Apps bernama mTOYOTA. Hal itu guna meningkatkan kapabilitas digitalisasi demi kemudahan akses bagi pelanggan.

mTOYOTA hadir untuk melengkapi platform digital Toyota yang sudah ada sebelumnya seperti official website, berbagai akun media sosial, digital press room, hingga chatbot Toyota virtual assistant TARRA.

Seperti diketahui, dalam 10—15 tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan tren penggunaan internet yang didorong oleh perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut berdampak pada perubahaan karakter konsumen dalam mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibeli, maupun layanan yang dibutuhkannya.

Sebelumnya, konsumen cenderung mencari informasi secara off line. Namun, saat ini dengan tingginya penetrasi internet, tren teknologi pun bergeser pada artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), dan e-commerce yang membutuhkan personalisasi lebih dan one stop digital experience yang menciptakan interkonektivitas.

"Untuk dapat mengikuti tren perkembangan dunia digital dan di tengah kompetisi yang semakin ketat maka perlu adanya digital approach baru untuk meningkatkan engagement dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui kemudahan akses," ujar Yoshihiro Nakata, President Director PT Toyota-Astra Motor, pada acara peluncuran mTOYOTA, di Jakarta, Kamis (5/12).

Di sisi lain, Kazunori Minamide, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor menjelaskan mTOYOTA hadir untuk semakin melengkapi platform digital Toyota yang sudah ada sebelumnya. "Kami berharap, mTOYOTA dapat semakin meningkatkan pelayanan Toyota kepada pelanggan, secara digital," kata Minamide.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan bahwa mTOYOTA memiliki fitur-fitur yang memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan mulai dari proses search/pencarian, purchase/pembelian, hingga own/kepemilikan. "mTOYOTA memiliki tiga aspek keunggulan, di mana platform digital ini mengutamakan personalization, one stop service, dan engagement," kata Anton.