SETELAH hampir 12 bulan lamanya bekerja dan terus menempa diri dalam berbagai kesibukan, tentu saja momen penghujung tahun cocok sebagai momen introspeksi diri dan tepat dijadikan sebagai kesempatan melepas lelah dan penat yang sudah menyelimuti pikiran selama setahun kebelakang.

Pastikan Anda tak melewatkan kesempatan menikmati momen berharga di penghujung tahun 2019 ini dengan berpartisipasi pada Program ‘2020 New Year Eve’ yang diselenggarakan Jambuluwuk Convention Hall & Resort Batu, Malang.

Dalam menyambut libur jelang pergantian tahun, Martha W. Thomas selaku Corporate Communication Manager of Jambuluwuk Convention Hall & Resort Batu mengatakan bahwa pada program ‘2020 New Year Eve’ akan diisi berbagai kegiatan menarik yang siap memanjakan para tamu yang hadir.

“Pada program khusus malam Tahun Baru bernama ‘2020 New Year Eve’ di Jambuluwuk Convention Hall & Resort Batu akan diisi berbagai kegiatan seru dan menarik seperti misalnya akan digelar Secret Garden Party, All You Can Eat Gala Dinner Buffet, dan Pesta Kembang Api. Kesemuanya dikemas dalam suasana pesta yang sangat istimewa,” jelas Martha W Thomas.

Untuk menambah daya tarik program tersebut dan semakin terasa hidup, maka dress code yang ditetapkan yaitu bertema Fun & Full Colour. Dengan begini suasana perayaan malam pergantian tahun pun akan terasa lebih berwarna.

‘2020 New Year Eve’ di Jambuluwuk Convention Hall & Resort Batu diselenggarakan pada malam tahun baru, tanggal 31 Desember 2019 mulai pukul 19.00 WIB. Untuk entry fee hanya dibanderol Rp200 ribu /pax.

Untuk informasi lebih lengkap dan reservasi, Anda bias langsung menghubungi nomor 0341-51299/0819 4512 7878 atau bias juga hadir langsung ke Jambuluwuk Convention Hall & Resort Batu yang beralamat di JalanTrunojoyo No. 99, Batu, Malang. (OL-09)