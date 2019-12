Didi Kempot Jadi Duta Merek Shopee

KEPOPULERAN penyanyi campursari, Didi Kempot, tak hanya diakui para penggemarnya yang disebut Sobat Ambyar, tetapi juga diminati perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee, yang hari ini resmi menjadikannya sebagai duta merek mereka.

"Ini suatu kebangaan kami mewakili seniman lokal. Saya merasa bangga diajak bergabung, membuat seniman lokal enggak berkecil hati," kata Didi saat konferensi pers di Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan sosok Didi sesuai dengan visi dan misi perusahaannya yang ingin mengangkat keberagaman Indonesia, tapi tetap mengusung konsep lokal.

"Kami mau bawa keanekaragaman Indonesia dengan konsep lokal. Didi Kempot sudah membawa budaya lokal ke seluruh Indonesia dan luar negeri," ujar dia.

Handhika berharap, melalui kerja sama ini bisa menjangkau semua generasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keanekaragaman budaya Indonesia.

Sebagai langkah awal kerja sama, Didi nantinya tampil sebagai bintang tamu spesial dalam acara bertajuk 12.12 Birthday Sale TV Show pada 12 Desember 2019.

Selain Didi, akan hadir pula Agnez Mo, Rossa, Via Vallen, Marion Jola, dan Nella Kharisma. Tidak hanya itu, Didi Kempot juga bakal menggelar konser di Jakarta Selatan, bertajuk The Godfather of Broken Heart malam ini di The Pallas SCBD.

Setelah itu, Didi Kempot akan menggelar pentas di Banyuwangi pada 18 Desember 2019 yang bersamaan dengan acara Banyuwangi Award 2019.(Ant/H-1)