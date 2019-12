Mantan Menlu AS Nyatakan Dukungan untuk Biden

MANTAN Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry, yang kalah dari George W Bush di pemilihan presiden AS 2014, Kamis (5/12), memberikan dukungannya untuk Joe Biden untuk menjadi kandidat dari Partai Demokrat untuk Pemilu AS 2020.

Kerry, 75, mengatakan Biden merupakan presiden yang sangat dibutuhkan rakyat AS saat ini.

"Saya tidak pernah melihat dunia butuh seseorang yang sejak hari pertama bisa langsung bekerja keras menyelamatkan dunia yang telah dihancurkan Donald Trump," ujar Kerry.

Kerry menjabat sebagai Menlu di masa jabatan kedua Presiden Barack Obama. Dia dan Biden telah menjabat di Senat AS selama lebih dari dua dekade.

Biden, 77, saat ini, merupakan kandidat terdepan untuk tampil sebagai kandidat Partai Demokrat untuk Pemilu AS 2020.

Elizabeth Warren, Bernie Sanders, dan Pete Buttigieg merupakan kandidat lain yang meraih dukungan sebesar dua digit.

"Saya tidak memberikan dukungan dengan mudah. Joe dan saya masuk ke pelayanan publik untuk membuat negara kita menjadi lebih adil dan membuat dunia ini menjadi lebih aman," kata Kerry.

"Joe akan mengalahkan Donald Trump pada November mendatang. Dia adalah kandidat yang memiliki kebijaksanaan dan akan memperbaiki apa yang telah dirusak Trump, mengembalikan posisi kita di dunia, dan memperbaiki kualitas hidup warga AS," imbuhnya. (AFP/OL-2)