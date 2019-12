Presiden Ajak Pengusaha AS Kerja Sama Infrastruktur dan SDM

PRESIDEN Joko Widodo berharap para pelaku usaha Amerika Serikat (AS) bekerja sama dalam sektor infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu ia ungkapkan saat menerima delegasi AS-ASEAN Business Council. Jokowi menyebut kehadiran AS bukan hanya menguntungkan ASEAN melainkan juga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

"Saya berharap AS dapat mengoptimalisasi kesempatan untuk meningkatkan kerja sama terutama di sektor infrastruktur dan pengembangan SDM," kata Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.

Pada sisi investasi, AS memiliki andil besar di Indonesia. Total investasi AS yang masuk ke Indonesia mencapai US$1,2 miliar. Selain investasi, AS juga merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia.

Negeri Paman Sam itu merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan sekitar US$30 miliar.

"Indonesia dan AS sepakat meningkatkan nilai perdagangan mencapai US$60 miliar pada 2024," terang Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2018 berada pada angka 5,1%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata global. (Mal/E-3)