Jin BTS Jadi Pria Tertampan versi King Choice

KIM Seok Jin alias Jin BTS, dinobatkan sebagai pria tertampan di dunia versi King Choice, situs jajak pendapat populer bagi selebritas dunia dan K-Pop. Predikat Most Handsome Man in the World 2019 itu diterima pada Sabtu (30/11).

Dalam laporan Allkpop, Jin BTS masuk 30 nomine idola tampan di jajak pendapat versi King Choice. Jin BTS memperoleh dukungan sejumlah 444.448 suara. Sementara itu, posisi ketiga diduduki sesama personel BTS, Kim Taehyung atau V mengungguli Chris Evans dan Chris Hemsworth.

Euforia Jin BTS hingga kini masih meramaikan lini masa media sosial. Sejak sepekan lalu, perayaan ulang tahun Jin BTS dimeriahkan lewat tagar #JINFESTA. Sejumlah penggemar BTS yang disebut ARMY memberikan apresiasi dengan mengunggah live performance dan kover lagu Jin BTS.

Kim Seok Jin yang sering menyebut dirinya sebagai Worldwide Handsome genap berusia 27 tahun pada 4 Desember 2019. Debutnya bermusik bersama BTS dimulai sejak 2013 di bawah naungan Big Hit Entertainment.

Pada 4 Juni 2019, Jin merilis single solo perdana bertajuk Tonight, bagian dari acara tahunan 2019 BTS Fiesta untuk merayakan debut BTS. Sebelumnya, Jin merilis Awake untuk album Wings dan Epiphany untuk album Love Yourself: Answer. (Medcom.id/H-3)