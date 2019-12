"Perempuan Tanah Jahanam" Masuk Festival Sundance 2020

FILM "Perempuan Tanah Jahanam" membuat sukses baru. Horor menegangkan garapan Joko Anwar tersebut menembus Sundance Film Festival 2020 dan tayang dalam program Midnight.

Film yang memiliki judul internasional "Impetigore" menjadi satu-satunya film Asia yang diputar di program tersebut. Sementara di keseluruhan Sundance Festival 2020, hanya ada satu film produksi Asia lainnya, yang akan juga diputar.

Sebelumnya, film-film horor seperti Hereditary dan the Babadook juga diputar di program Midnight dan mendapat sambutan meriah. Impetigore akan bersanding dengan film terbaru dari David Bruckner (sutradara The Ritual) dan Justin Simien (sutradara Dear White People).

Sundance Film Festival 2020 akan berlangsung pada 23 Januari - 2 Februari 2020 di Park City, Utah, Amerika Serikat. Sundance bisa dianggap sebagai salah satu dari lima festival film paling bergengsi dan terbesar di dunia selain Cannes Film Festival, Venice Film Festival, Berlin Film Festival, dan Toronto International Film Festival.

Festival ini sempat diketuai oleh Robert Redford untuk mempromosikan film-film independen dan bersuara unik. Film-film yang dianggap klasik dan mendapatkan nominasi Oscar sering dimulai dari festival ini. Reservoir Dogs (Quentin Tarantino), Sex, Lies and Videotape (Steven Soderbergh), Get Out (Jordan Peele), sampai Whiplash (Damien Chazelle) juga pernah diputar di Sundance sebelum mendapatkan apresiasi lebih luas di dunia. (M-1)