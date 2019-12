Jokowi Harap AS Tingkatkan Kerja Sama Infrastruktur dan SDM

PRESIDEN Joko Widodo berharap pelaku usaha Amerika Serikat (AS) bekerja sama dalam sektor infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu ia ungkapkan saat menerima delegasi AS-ASEAN Business Council. Jokowi menyebut kehadiran AS tidak hanya menguntungkan ASEAN tetapi juga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

"Saya berharap AS dapat mengoptimalisasi kesempatan untuk meningkatkan kerja sama terutama di sektor infrastruktur dan pengembangan SDM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (5/12).

Pada sisi investasi, AS memiliki andil besar di Indonesia. Total investasi AS yang masuk ke Indonesia mencapai US$1,2 miliar. Tidak hanya investasi, AS juga merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. AS merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan sekitar US$30 miliar.

"Indonesia dan AS sepakat meningkatkan nilai perdagangan mencapai US$60 miliar pada tahun 2024," terang Jokowi.

Baca juga: Jadi Tokoh Asia 2019, Jokowi: Bukan untuk Saya tapi Indonesia

Jokowi kemudian menyinggung pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2018 yang berada pada angka 5,1%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata global.

"Ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir telah tumbuh lebih dari 5%. Indonesia dan ASEAN akan berlari lebih cepat untuk mendapatkan pertumbuhan dan pemerataan," ungkapnya.(OL-5)