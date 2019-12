Dua Kampus di Yogyakarta Raih GreenMetric World

DUA perguruan tinggi di Yogyakarta raih penghargaan GreenMetric World University Rangking 2019. Kedua perguruan tinggi tersebut yakni, Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNV Y).

Kali ini, secara nasional, UII menempati urutan ke-8, atau urutan pertama untuk perguruan tinggi swasta (PTS).

Dalam pemeringkatan itu, Wageningen University and Research, Belanda menjadi Kampus Hijau Terbaik di dunia, disusul University of Oxford, Inggris dan University of California Davis, Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, UI menduduki posisi pertama sebagai Kampus Hijau di Indonesia.

Pada 2019, UI GreenMetric diikuti oleh 780 universitas dari 85 negara di dunia. Tahun sebelumnya, 2018, sebanyak 719 universitas dari 81 negara.

Peringkat itu diumumkan oleh UI Green Metric di Gedung Balai Sidang, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (3/12).

''Alhamdulillah UII bersyukur dapat masuk dalam jajaran PT yang dinilai memiliki kepedulian terhadap lingkungan,'' kata Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik & Riset UII, Imam Djati Widodo, Kamis (5/12).

Dia mengaku, UII berkomitmen akan selalu mengembangkan kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan, karena ke depan lingkungan ini menjadi isu bersama di seluruh dunia. Sehingga UII pun akan turut serta membantu demi kebaikan lingkungan.

Secara global, katanya, UII menempati ranking 109 dengan total nilai yang berhasil dikumpulkan adalah 6.925 poin.

''Poin penyumbang nilai terbesar di aspek pendidikan dan penelitian, transportasi, serta manajemen energi dan perubahan iklim,'' katanya.

Pemeringkatan UI GreenMetric World University ini berbeda dengan pemeringkatan lain, karena adalah satu-satunya di dunia yang menilai

perguruan tinggi dari sisi kelestarian yang dihubungkan dengan beragam aspek, termasuk di antaranya adalah manajemen energi, limbah, dan air, serta pendidikan yang sensitif dengan kelestarian lingkungan.

Sementara UPNVY menjelang usia ke-61 tahun pada 15 Desember 2019 memperoleh penghargaan seperti yang diterima UII. UPNVY menempati peringkat ke-38 kampus terhijau di Indonesia pada 2019 berdasarkan UI GreenMetric World University Rankings 2019. Di urutan dunia, UPNVY menempati peringkat 545.

''Ini merupakan wujud komitmen kami sebagai kampus hijau lestari. Tidak hanya jargon-jargon saja namun mengimplementasikannya,'' kata Kasubbag Kerjasama dan Humas Marcus Kusnardijanto.

Komitmen UPNVY sebagai kampus hijau lestari (Sustainable Green Campus) imbuhnya, sudah tertuang dalam Keputusan Rektor nomor 11 tahun 2017. Surat keputusan tersebut kemudian diimplementasikan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, salah satunya dengan pengurangan sampah plastik. (OL-11)