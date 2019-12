Jadi Tokoh Asia 2019, Jokowi: Bukan untuk Saya tapi Indonesia

THE Straits Times Singapura memberikan penghargaan terhadap pemimpin yang memberikan pengaruh besar di Kawasan Asia, salah satunya Presiden Indonesia Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan penghargaan sebagai Tokoh Asia 2019 merupakan kehormatan bagi Indonesia.

"Terima Kasih ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata tapi untuk Indonesia," kata Jokowi dalam akun instagramnya, Kamis (5/12).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menambahkan penghargaan ini merupakan bukti kerja keras Jokowi dalam membangun Indonesia beberapa tahun terakhir.

"Presiden Jokowi mendapatkan anugerah Asian of the Year 2019 dari The Straits Times Singapura ini merupakan penghargaan prestisius dan pengakuan prestasi kerja bersama seluruh rakyat Indonesia," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/12).

Fadjroel menambahkan pengakuan internasional ini akan menjadi modal sosial pemerintah dalam mewujudkan pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Termasuk mewujudkan ekonomi Indonesia masuk ke dalam empat besar dunia pada 2045 setelah Tiongkok, Amerika Serikat dan India

"Kita adalah bangsa pemenang," tegasnya.

Melansir The Straits Times Singapura, Presiden Jokowi dianggap berhasil menempatkan Indonesia dalam 10 negara berpengaruh di kawasan ASEAN. Bahkan para pemimpin negara anggota mengadopsi Pandangan ASEAN yang dirancang oleh Indonesia tentang Indo-Pasifik pada KTT ASEAN di Bangkok.

Dalam pandangan tersebut, Indonesia berupaya mempertahankan posisi netral kelompok regional di tengah meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk supremasi di negara tersebut.

"Adalah Pak Joko yang pertama kali memperkenalkan konsep kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip utama, termasuk keterbukaan, inklusivitas dan sentralitas Asean, pada KTT Asia Timur di Singapura pada November tahun lalu," tulis The Straits Times Singapura.

Penghargaan the Straits TimesAsian of the Year sudah berlangsung selama delapan tahun. Tokoh yang menerima penghargaan ini sebelumnya, mantan PM Singapura Lee Luan Yew, PM India Narendra Modi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.(OL-5)