Berdemokrasi lewat Ulasan

BAGI Teppy, ulasan-ulasan yang ia unggah ataupun ulasan film secara general, bisa menjadi medium untuk beropini dan berdiskusi tanpa baper suatu hal yang menurutnya perlu dibiasakan.

"Kita itu kan punya kultur yang dibentuk di sekolah dulu jarang yang berani beropini. Jadi sebenarnya menurut gue, ini bisa untuk membiasakan diri berani menyampaikan apa yang di pikiran kita, dan membuka diskusi," ucapnya.

Dengan rajin melontar ulasan, seorang pengulas tentunya juga mesti siap untuk berdiskusi dan beradu logika sehingga dapat mengasah diri untuk terus berpikir kritis. Di sisi lain, masukan dari pengulas sesungguhnya juga dapat menjadi umpan balik bagi produsen film agar memproduksi film yang semakin berkualitas.

"Ketika penontonnya yang sudah berbicara, ini bisa jadi masukan baik untuk industri filmnya. Kalau ada yang enggak setuju, namanya juga lagi diskusi. Ada yang defensif, ya itulah suka-dukanya berdemokrasi. Lama-kelamaan akan jadi kebiasaan yang sehat dan dewasa."

Profesinya sebagai pengulas film juga membuat Teppy kini punya satu destinasi impian, bertandang ke New York, Amerika Serikat, dan ajang festival-festival fim internasional.

"Karena terkontaminasi tontonan yang terlalu banyak, jadi pengin ke New York. Karena berkat fokus juga sama film, pengin juga datang ke festival film dunia, seperti Toronto. Ya mudah-mudahan 1-2 tahun mendatang ya," papar Teppy yang sempat bekerja sebagai public relation selama sedekade.

Sementara itu, ketika ditanya soal kans film-film yang berlaga di Festival Film Indonesia tahun ini, jebolan London School of Public Relations itu menjagokan film debutan Gina S Noer sebagai sutradara, Dua Garis Biru, juga film milik Ravi Bharwani, 27 Steps of May.

Biodata

Nama: Stephany Josephine Agnes Lea Ena (Teppy)

Tempat, tanggal lahir: Banjarmasin, 18 April 1987

Profesi: Movie reviewer, penulis, host Teppy-O-Meter Narasi TV, lifestyle blogger, PR practicioner.

Buku

Suka-Suka Teppy (Bentang Pustaka, 2019)

The Freaky Teppy (Gagas Media, 2013)