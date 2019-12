Gunawan Lakoni Laga Perdana Internasional

PETARUNG beladiri campuran, Gunawan Sutrisno akan melakoni laga internasional perdananya pada ajang One Pride Pro Never Quit Fight Night (FN 35) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 14 Desember mendatang. Dalam ajang One Pride penutup tahun tersebut, Gunawan akan menghadapi petarung asal India, Sunny Khatri.

Gunawan yang merupakan juara nasional kelas straw. Petarung asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut tidak terkalahkan selama hampir 4 tahun dan sudah mengantongi 9 kali kemenangan berturut-turut. Melawan Sunny Khatri akan menjadi ujian terberat bagi petarung berjuluk Wong Fei Hung tersebut.

"Saya bersyukur dapat lawan yang tangguh. Ini adalah ujian tersendiri bagi saya. Saya tidak mau ambil pusing orang bilang lawan yang akan saya hadapi merupakan petarung tangguh karena saya yakin dengan persiapan. Saya akan berikan yang terbaik," jelas Gunawan.

Sunny Khatri sendiri merupakan petarung yang memiliki banyak pengalaman internasional dengan bertarung di Rusia, Bahrain, dan India. Petarung pemegang sabuk biru Brazilian Jiu Jitsu yang bergabung dengan tim Bali MMA tersebut sudah 8 kali bertarung dengan mengantongi 6 kemenangan.

"Saya sangat bersemangat untuk berlaga di Indonesia pertama kalinya. Saya sangat percaya diri dan sudah bekerja keras untuk mempersiapkan pertarungan ini. Karena Gunawan tentunya juga siap untuk pertandingan ini," jelas Sunny.

Selain laga internasional, FN 35 juga akan menggelar pertarungan perebutan sabuk juara nasional kelas bantam yang lowong antara Yusuf Susilo dan Gugun Gusman. Yusuf dikenal dengan counter strike-nya yang cepat dan akurat. Ia juga memiliki kemampuan mengakhiri pertarungan dalam sekejap.

Sedangkan Gugun baru berkiprah di One Pride Pro Never Quit sejak April 2019. Namun ia sudah bertarung di MMA profesional sejak 2013 dengan 8 pertarungan profesional. Petarung asal Bandung Fighting Club ini salah satu dari beberapa fighter One Pride yang memiliki pengalaman bertarung MMA di luar negeri. (RO/R-1)