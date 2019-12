Inovasi BGR Logistics Raih Penghargaan di MOTY Award 2019

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia, mendapatkan penghargaan dalam ajang Industry Marketing Champion and Marketeer of The Year (MOTY) Award 2019.

Penghargaan untuk kategori The Best Industry Marketing Champion 2019 for the Logistics sector tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo, yang diserahkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

"Pada era industri 4.0, BGR Logistics telah melakukan trasformasi teknologi informasi (IT) untuk meningkatkan service level kepada stakeholders. Warehouse Integrated Application (WINA) dan Fleets Integrated and Order Application (FIONA) sebagai digitalisasi untuk manajemen pergudangan dan tracking armada dalam sebuah sistem," ujar Kuncoro dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, pada akhir November lalu, BGR Logistics juga telah melakukan commercial soft launching BGR Access yang membantu memudahkan masyarakat untuk membuang ataupun mengeluarkan barang bekas elektronik yang dimiliki karena sudah rusak ataupun sudah tidak digunakan.

Tidak hanya itu, BGR Access juga akan mempersiapkan sejumlah layanan logistik balikan lainnya yang akan memberikan manfaat lebih besar dan juga layanan e-commerce yang akan mempermudah pengguna mendapatkan komoditas pangan.



Sebagai informasi, penghargaan Industry Marketing Champion and Marketeer of The Year (MOTY) Award, merupakan penghargaan ke tujuh yang diterima oleh BGR Logistics sejak Januari 2019.

"Hal ini menjadi bentuk apresiasi pihak eksternal perusahaan atas transformasi yang dilakukan menjadi Digital Logistics Company sejak Oktober 2018 lalu," pungkas Kuncoro. (RO/OL-7)