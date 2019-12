M Nuh Terpilih Jadi Ketua SEAPC-Net

KETUA Dewan Pers Indonesia Mohammad Nuh terpilih sebagai Ketua South Asian Press Council Network (SEAPC-Net) dalam pertemuan pertama Majelis Umum lembaga baru ini di Nusa Dua, Bali, Rabu (4/12). Sementara Wakil Ketua SEAPC-Net akan dijabat U Ohn Kyaing dari Myanmar dan Sekretaris Jenderal oleh AsepSetiawan dari Indonesia.

Adapun jajaran Direktur SEAPC-Net yang akan menjabat selama dua tahun terdiri atas Agus Sudibyo dari Indonesia, KyawSwa Mindari Myanmar,Chavarong Limpattampanee dari Thailand, dan Virgilio da Silva Guteres dari Timor Leste.

Pengurus pertama SEAPC-Net terpilih setelah wakil dari Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Thailand. dan Timor Leste menyetujui Anggaran Dasar SEAPC-Net yang bertujuan untuk memajukan profesionalisme jurnalis di kawasan Asia Tenggara. Selain ini, SEAPC-Net mendorong lembaga-lembaga serupa untuk bergabung untuk mengembangkan pers di kawasan ini.

Setelah terpilih sebagai ketua, Mohammad Nuh menyampaikan terima kasih kepada semua anggota delegasi Dewan Pers empat negara yang hadir dalam pertemuan tersebut. Nuh berharap hasil pertemuan ini akan mendorong kolaborasi untuk mengembangkan pers di kawasan Asia Tenggara.

Chavarong Limpattampanee – salah Direktur SEAPC-Net dari Thailand, mengatakan, ini merupakan peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya Dewan Pers di kawasan memiliki jaringan yang terorganisasi.

Dia menambahkan bahwa kepemimpinan SEAPC-Net ini berdasarkan rotasi sehingga pada pertemuan 2021 diusulkan untuk dipimpin Myanmar.



Dewan Pers Thailand berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai aktivitas SEAPEC-Net.

Wakil Ketua SEAPC-Net U Ohn Kyaing berterima kasihdan menyambut Dewan Pers Indonesia karena bersedia menjadi tuan rumah pertama pertemuan SEAPC-Net. Dia yakin bahwa SEAPC-Net akan memajukan kemerdekaan pers di Asia Tenggara.

SEAPC-Net didirikan setelah serangkaian pertemuan empat Dewan Pers di kawasan Asia Tenggara –-Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste-- dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Deklarasi Dili 2017, empat Dewan Pers mengakui peran Dewan Pers di setiap negara danlembaga serupa di beberapa bidang seperti media sustainability, problem of defamation law, rights to information law, and disinformation.

Perwakilan Dewan Pers empat negara setuju membentuk komite kerja untuk menyusun rancangan Anggaran Dasar Network yang kemudian disebut SEAPC-Net.

Dalam deklarasi di Bangkok 24 September 2019, wakil empat Dewan Pers di Asia Tenggara menyepakati dibentuknya Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara. Disepakati pula bahwa Anggaran Dasar akan disetujui di Bali di sela-sela pertemuan Bali Civil Society and Media Forum mulai 5 sampai 6 Desember 2019.(RO/OL-1)