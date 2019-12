Alanis Morissette Siap Luncurkan Album Baru

ROCKER feminis, Alanis Morissette yang tenar di era 90-an, Senin (2/11), mengumumkan bakal meluncurkan album barunya yang bertitel Such Pretty Forks in the Road.

Album yang antara lain memuat singel Reasons I Drink, ini rencananya dilepas ke pasaran pada 1 Mei tahun depan. Ini merupakan album kesembilan bagi penyanyi Kanada berusia 45 tahun tersebut.

Selain album, Morissette juga berencana menggelar tur dunia pada pertengahan tahun depan sekaligus merayakan 25 tahun album yang mendongkrak namanya di belantara industri musik, Jagged Little Pill.

Album klasik itu menarik perhatian para kritikus musik dan juga penggemarnya di pertengahan 90-an. Album yang antara lain memuat lagu Ironic, Hand in My Pocket, dan You Oughta Know, seolah mewakili kemarahan dan rasa frustrasi generasi di era tersebut. "Liriknya lebih terdengar marah daripada logis. Terkesan murung ketimbang teliti. Morissette menunjukkan kaum muda yang penuh kontradiktif," tulis New York Times mengenai lagu-lagu di album Jagged Little Pill, pada 26 November lalu.

Lagu-lagu di album yang kabaranya terjual setengah juta kopi sepekan setelah dirilis pada 1995 ini, rencananya juga akan dipentaskan menjadi drama musikal di Broadway, New York, besok. (AFP/A-1)