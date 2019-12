18 Pembalap dari 7 Negara Ikut Muba Internasional Supermoto 2019

PARA pembalap dari tiga benua yakni Asia, Australia dan Eropa akan mengikuti ajang Muba Internasional Supermoto Cup 2019. Berlokasi di Skyland International Circuit Muba South Sumatra, kabarnya akan ada 7 negara yang ikut andil di ajang balap bergengsi satu ini.

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Australia dan Inggris akan saling berhadapan pada tanggal 7-8 Desember mendatang. Hal ini dipastikan langsung oleh Ketua Pelaksana Riduan Tumenggung.

"Kami pastikan akan ada 18 pembalap yang berasal dari berbagai negara untuk turut meramaikan ajang balapan ini," ungkap pria yang merupakan kreator Skyland Circuit ini dilansir dari keterangan resmi, Rabu (4/12).

Dari Tanah Air, Doni Tata Pradita, bakal turut berpartisipasi. Diketahui, pembalap asal Sleman Yogyakarta tersebut nantinya berada di bawah bendera Team One Six Eight.

“Ya, nantinya Doni Tata akan menjadi wakil Indonesia di ajang Supermoto ini. Doni Tata akan mengendarai Husqvarna FC450,” ungkap Plt Kadispora Muba, Muhammad Fariz.

Doni Tata yang pernah turun dalam ajang Grand Prix (GP) 250 cc ini juga kabarnya siap meraih podium tertinggi di ajang ini. Lebih lanjut, Fariz juga menambahkan saat ini posisi lintasan di Skyland sudah rampung dan siap dilintasi oleh para pembalap.

“Tiket nonton tetap gratis sesuai komitmen Pak Bupati Dodi Reza dan penonton juga akan disediakan doorprize serta difasilitasi jemputan berupa angkutan bus gratis dari Dishub Muba,” lanjutnya.

Sebagai inisiator, Bupati Muba Dodi Reza mengajak seluruh elemen masyarakat Muba untuk menyukseskan ajang balap internasional Supermoto ini.

“Kemarin kita sudah bersama-sama menyukseskan Asia Gymkhana. Nah, event Supermoto juga akan kita sukseskan bersama. Agar Muba berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan sukses sehingga kembali dipercaya untuk menjadi event internasional lainnya,” pungkas Dodi.(OL-5)