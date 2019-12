Lagu Tulus Paling Banyak Diputar Pendengar Spotify di Indonesia

PENYANYI Tulus menjadi seniman lokal yang karyanya paling banyak diputar di Spotify Indonesia. Dia juga tercatat sebagai musisi Indonesia pertama yang memecahkan rekor 1 juta pengikut di Spotify.

Dalam pesan elektronik yang diterima dari Spotify, selain Tulus, seniman lokal yang karyanya banyak diputar Spotify di Indonesia ialah Fiersa Besari. Posisi selanjutnya yaitu grup musik Sheila On 7, Andmesh, serta Glenn Fredly.

Namun secara global, grup idola asal Korea Selatan, BTS, meraih predikat sebagai artis yang paling banyak diputar di Spotify. Lagu-lagu BTS diputar lebih dari 3 miliar kali oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama 2019.

Lagu BTS dan Halsey yang berjudul Boy with Luv juga menjadi Lagu K-Pop yang paling banyak diputar secara global sepanjang 2019. Sementara tempat kedua dan ketiga diraih Alan Walker dan Ed Sheeran.

Baca juga: Via Vallen Tampilkan Jazzdut di Purwakarta

Sementara itu, penyanyi asal Amerika Serikat Billie Eilish dan Ariana Grande berada di posisi pertama dan kedua sebagai artis yang paling banyak diputar secara global.

Di Indonesia, album Ariana Grande yang sangat populer, Thank U, Next, melengkapi daftar lima besar album yang paling banyak diputar di Indonesia.

Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Indonesia Stephanie Poetri turut menorehkan prestasi di dunia musik Tanah Air. Lagu hitsnya yang berjudul Love You 3000 berada di urutan keempat lagu yang paling banyak diputar di Spotify di Indonesia tahun ini.

Lagu tersebut juga sempat menduduki peringkat pertama pada tangga lagu Spotify Global Viral 50.

Sementara itu, lagu yang paling banyak diputar tahun ini, baik di Indonesia maupun secara global, yakni hit musim panas 2019 Senorita milik Shawn Mendes dan Camilla Cabello. Lagu tersebut telah diputar lebih dari1 miliar kali di Spotify.

Di tempat kedua bertengger lagu On My Way milik Alan Walker, Farruko, dan Sabrina Carpenter serta Cinta Luar Biasa milik Andmesh di urutan ketiga.

Adapun hasil kolaborasi Fiersa Besari dan Thantri berjudul Waktu Yang Salah berada di urutan kelima dalam daftar lagu yang paling banyak diputar Spotify di Indonesia tahun ini.

Data tersebut termaktub dalam kampanye akhir tahun Spotify, Wrappeed yang menunjukkan siapa artis, album, lagu, playlist, dan podcast yang paling banyak didengarkan di Spotify di seluruh dunia.

Tahun ini, kampanye Wrapped mengumpulkan data dari 248 juta orang pendengar Spotify. (Medcom/OL-2)