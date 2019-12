Aktor Cha In Ha Ditemukan Tewas di Rumahnya

LAGI selebritas Korea Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Polisi belum bisa menyimpulkan kematian aktor Cha In Ha yang ditemukan tewas di rumahnya pada Selasa (3/12/2019). Fantagio selaku agensi Cha In Ha dalam pernyataan resminya membenarkan bahwa aktor Cha In Ha ditemukan meninggal dunia di rumahnya.

"Kami sangat berduka dan sedih mendengar berita ini. Kami belum bisa menjelaskan masalah ini ke publik, karena harus menunggu perintah atau persetujuan keluarganya," tulis Fantagio.

baca juga: Ryan Reynolds Bergabung dengan Exo

Cha In Ha lahir pada 1992 dan mengawali debut filmnya pada 2017 dalam film pendek You Deep Inside of Me. Ia juga anggota grup Surprise U. Cha kemudian membintangi drama Miss Independent Jieun 2 yang tayang secara online. Kemudian ia juga muncul dalam drama serial TV Degree of Love, Wok of Love, Are You Human, Too?, Clean with Passion for Now, dan The Banker. Film drama terakhirnya Love with Flaws baru dirilis pada 27 November lalu. Ia beradu akting dengan Ahn Jae Hyun. . (Soompi/OL-3)