AS Ancam Berlakukan Tarif 100% untuk Produk Prancis

AMERIKA Serikat (AS), Senin (2/12), mengancam akan memberlakukan tarif hingga 100% atas produk Prancis senilai US$2,4 miliar sebagai balasan atas pajak digital yang disebut AS diskriminatif.

Wine Prancis, yogurt, dan keju Roquefort berada dalam daftar barang yang terancam dikenai tarif oleh AS pada pertengahan Januari setelah laporan dari Perwakilan Dagang AS mengungkapkan pajak digital Prancis membebani perusahaan teknologi AS seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon.

"Kami akan mengirimkan sinyal bahwa AS akan mengambil langkah tegas terhadap kebijakan pajak digital yang diskriminatif dan membenani perusahaan AS," ujar Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer.

Lighthizer juga memperingatkan Washington tengah memperluas penyelidikan terhadap pajak yang sama di Austraia, Italia, dan Turki.

"USTR fokus membalas aksi proteksionisme negara-negara anggota UE yang secara tidak adil mengincar perusahaan AS baik melalui pajak layanan digital atau upaya lain yang mengincar perusahaan digital AS," imbuhnya.

Pengumuman itu dilansir beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT NATO di London, Selasa (3/12).

Pajak digital Prancis, diberlakukan pada awal tahun ini, memberlakukan pajak senilai 3% atas pemasukan perusahaan teknologi di Prancis yang umumnya berasal dari iklan daring dan pelayanan digital lainnya.

Pajak itu mempengaruhi perusahaan yang memiliki pemasukan tahunan senilai 750 juta euro. (AFP/OL-2)