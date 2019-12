Kate Middleton Sukses Menyamar Jadi Bidan

CALON ratu Inggris Kate Middleton, 37, diam-diam menyamar sebagai pekerja salah satu rumah sakit di London untuk bangsal bersalin selama dua hari. Dilansir dari People pada Minggu (1/12), ibu dari George, 6, Charlotte, 4, dan Louis, 1, itu, mengikuti bidan dan perawat ketika bertugas untuk mempelajari tentang tahun-tahun awal perkembangan anak-anak.

Kegiatan 'rahasia' itu kemudian diungkapkan pihak istana melalui daftar kegiatan harian anggota istana. Dalam daftar tersebut tertulis "Duchess of Cambridge, pelindung dari The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, dua hari ini menyelesaikan tugas di bangsal bersalin Rumah Sakit Kingston, London."

Merujuk catatan itu, tema besar pekerjaan yang diberikan Kerajaan Inggris untuknya beberapa tahun belakangan ini ialah mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak di tahun-tahun awal kehidupan.

Kepedulian istri Pangeran William itu terhadap pendidikan anak usia dini memang besar. Pada 2018 lalu, Middleton telah membentuk kelompok kerja untuk membantunya mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan anak dan tantangan yang dihadapi orangtua serta pengasuh. (Ant/H-2)