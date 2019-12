Hasil Final SMLBT Ulangan Tahun Lalu

TIM basket Transmedia masih terlalu kuat tim bagi Gojek. Setelah melalui laga seru dan ketat, mereka mengalahkan tim lawan 48-38 di final Sinar Mas Land Basketball Tournament (SMLBT) 2019 yang berlangsung di lapangan basket The Breeze Arena, BSD City.

Hasil itu membuat Tranmedia sukses mempertahankan gelar di ajang tersebut. Tahun lalu, mereka juga menjadi juara setelah mengalahkan lawan yang sama.

"Selamat untuk Transmedia masih bisa membuktikan sebagai tim terkuat di SMLBT. Saya berharap pada tim-tim yang belum juara agar lebih mempersiapkan diri lebih maksimal agar bisa mengalahkan juara bertahan," kata Panji Himawan selaku Corporate Communications & Public Affairs Division Head Sinar Mas Land.

Panji juga menambahkan, ajang ini akan dievaluasi lagi untuk mencari hal yang baru demi peningkatan kualitas turnamen di tahun berikutnya.

Mengomentari kemenangan ini, pelatih Transmedia Ismael mengaku tim lawan bermain cukup bagus sehingga para asuhannya bermain ragu-ragu dan kurang lepas.

"Kami tertolong permainan tim lawan yang banyak error dan penampilan terbaik pemain big man kami di bawah ring. Itu pun di kuarter 3-4. Tapi so far, inilah hasilnya," kata Ismael. Transmedia membawa pulang hadiah Rp15 juta sedangkan Gojek sebagai runner up meraih Rp10 juta.

Sementara itu di peringkat ketiga diraih Mahaka Grup setelah menang tipis 41-40 atas tim basket NTT.

"Kami senang bisa meraih kemenangan walau dengan skor tipis. Kemenangan ini menggenapi debut sukses kami bisa melaju hingga babak semifinal SMLBT. Terima kasih kepada seluruh pemain dan para pimpinan Mahaka Grup yang memberikan dukungan selama ini," ujar manajer tim Mahaka Grup, Israr Itah seusai pertandingan. (RO/A-3)