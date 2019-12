Hello Bali Festival Hadirkan Intsruktur Zumba Madelle Paltu Ob

OLAHRAGA Zumba kian popular di Indonesia. Siapapun akan tertarik melakukan olahraga Zumba. Zumba mungkin terlihat seperti olahraga senam biasa. Olahraga Aaerobik dipimpin oleh instruktur seperti pada umumnya, namun zumba telah menjadi fenomena yang besar karena menawarkan lebih dari sekedar berkeringat.

Sebuah studi dari American College of Sports Medicine mengungkapkan, bahwa aktivitas kelompok dapat meningkatkan kehidupan sosial.

Studi lain dari European Journal of Sports Science menunjukkan bahwa hanya dalam delapan minggu mengikuti kelas zumba, kualitas hidup seorang wanita melonjak 9% dan kepercayaan diri mereka meningkat 16%. Tidak heran penggemar Zumba menjadi fanatik dalam melakukan aktivitas Zumba.

Beragam komunitas Zumba muncul dan juga serangkaian kompetisi hingga kelas dunia.

Keceriaan yang dihadirkan Zumba akan dapat dirasakan bersama-sama di akhir tahun ini. Zumba Party bersama instruktur internasional, Madelle Paltu Ob & Marlex Pagalunan, akan diwujudkan pada acara ‘Hello Bali Festival’ yang akan bertempat di Pantai Mertasari Sanur, Bali.

Hello Bali Festival by Swan City akan diadakan di Pantai Mertasari Sanur pada 21-22 Desember 2019. Festival Hello Bali ini diramu sangat special untuk menyambut akhir tahun dengan penuh kenangan. Beragam artis internasional pun turut meramaikan acaranya yakni Iggy azalea,Sean Kingston, dan Mario and Iyaz.

Tak hanya itu, Agnes Mo & Gigi pun turut menjadi bintang utamanya. Para nocturnal juga akan disajikan line up DJ yang spektakuler seperti Barong DJ family Moksi (Belanda), LNY TNZ (Kanada), RayRay (Taiwan), Sihk (Indonesia ), Crisis Era (Kanada), Nonsens (Denmark) & Juyen Sebulba (Amerika Serikat) dan sederet daftar panjang yang terisi oleh DJ Asia & Indonesia.

Acara yang diselenggarakan Swan city dan bekerja sama dengan Eternal Management bersama dengan GFS Asia Entertainment & Dreamaker Management ini juga memberikan sejumlah keseruan lainnya seperti tari-tarian budaya.

Selain itu berbagai beaches games seperti voli pantai, sepak bola, turnamen boling, foam party dan masih banyak keseruan permainan lainnya yang mungkin belum pernah anda alami.

“ Event ini akan menghadirkan ramuan baru yang unik, menggabungkan antara value tradisional Bali & juga pertunjukan-pertunjukan populer dari manca negara,. Maka jadilah bagian penting dari event Hello Bali Festival ,” ujar Naya selaku direktur GFS Asia entertainment dalam pers rlisnya di Jakarta, Senin (2/12). (RO/OL-09)